La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información cree que el decreto de competencias digitales no está justificado

Publicada el 08/11/2019 a las 17:26 Actualizada el 08/11/2019 a las 17:47

Un ataque a las libertades democráticas

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha pedido a los grupos parlamentarios queel decreto de medidas urgentes en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, argumentando que este texto. "No se dan circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad", apunta, según informa Europa Press.De esta forma, la plataforma se posiciona sobre esta medida que el Ejecutivo aprobó el pasado octubre y que. En concreto, rechazan que el Gobierno se atribuya "con carácter excepcional y transitorio", la potestad para "gestionar de forma directa" o "intervenir" las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales.La norma también establece que, "al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa,, el cese de la presunta actividad infractora".En el escrito que la PDLI ha enviado a los grupos, su presidenta,, señala que este texto no cumple, en la actualidad, las circunstancias extraordinarias o de urgencia que se requieren en el artículo 86 de la Constitución, por lo que, a su juicio, no está justificada su puesta en marcha a través de la fórmula decreto ley."Por ello, le solicito que vote, de modo que esta materia pueda ser regulada con todas las garantías necesarias, como un proyecto de ley, durante la próxima legislatura", concluye la misiva, recogida por Europa Press.La plataforma se une, así, al rechazo también expresado por la Federación de Sindicatos de Periodistas . Para esta organización el decreto es un "y a los derechos civiles en la red". Además, denuncia que esta norma "ahonda todavía más en el recorte de libertades" que, en su opinión, ya se produjeron con Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas del Código Penal llevadas a cabo por el PP en este sentido.