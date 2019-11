Publicada el 08/11/2019 a las 01:09 Actualizada el 08/11/2019 a las 01:15

La representante del partido ultraderechista Vox en el debate de este jueves en La Sexta,, ha agradecido a PP y a Ciudadanos su apoyo a la proposición no de ley para ilegalizar a los partidos separatistas que "atenten contra la unidad de España" en la Asamblea de Madrid.. La representante del partido de extrema derecha ha continuado desgranando sus recetas para Cataluña y ha presumido de que "gracias a Vox, los golpistas recibieron condena". "¿Ilegalizar a partidos separatistas? No creo", ha contestado la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, poniendo en duda que la PNL tratase de eso., ha cuestionado, ante lo que ha respondido Monasterio: "Pero no diga que no, si es una buena noticia que ustedes se hayan sumado".El debate de este jueves ha sido el último de la campaña electoral para las elecciones del 10N, en el que han participado: como representante socialista, la ministra de Hacienda en funciones,; la candidata del PP y vicepresidenta tercera del Congreso,; la portavoz de Cs,; la de Unidas Podemos,y la representante de Vox,La ministra de Hacienda en funciones,y la candidata del PP y vicepresidenta tercera del Congreso,Además, durante el debate, ha habido más ataques cruzados entre las cinco mujeres participantes, entre ellos los que ha lanzado la candidata socialista a la representante de Vox, a la que ha acusado de poner vetos a los periodistas y de xenofobia.El debate ha arrancado con un bloque inicial sobre qué pactos aceptarán los partidos a partir del 10N para superar el bloqueo político,informa Europa Press.Montero ha dicho que el PSOE quiere un gobierno "fuerte" en solitario, que su agenda social coincide en buena parte con la de Unidas Podemos pero que buscará también grandes acuerdos de Estado que requiere el país.Irene Montero le ha respondido que "ojalá" Sánchez la escuche y busque un acuerdo con ellos, queAna Pastor no ha contestado pese a ser preguntada varias veces si su partido se abstendrá en última instancia en caso de bloqueo para que el PSOE gobierne, porqueEl principal enfrentamiento se ha producido entre las representantes del PSOE y del PP. La exministra y candidata popular Ana Pastor ha comenzado atacando al PSOE por su "historia demoledora" de generar paro cuando gobiernan., ha espetado la conservadora a María Jesús Montero.La dirigente del PP llegó a asegurar que cuando llegaron al Gobierno, Mariano Rajoy se encontró "8 millones de mujeres paradas", una cifra absolutamente errónea ya que no superó los tres millones.La ministra de Hacienda ha atacado a la popular asegurando que la mayor tasa de paro se dio durante el Gobierno de Mariano Rajoy y la más baja, con Pedro Sánchez.María Jesús Montero ha seguido recordando que el gobierno del PP subió los impuestos, ante lo que Pastor le ha replicado que los bajaron en 2014, en cuanto "pudieron". Peroy aprobó una reforma laboral que facilita los despidos y precariza el mercado laboral.La titular de Hacienda ha asegurado quey ha propuesto revisar los beneficios fiscales de las empresas y hacer una Ley de Educación que permita que se cubran las necesidades del mercado laboral.María Jesús Montero también se ha enzarzado con la representante de Vox, Rocío Monasterio, quienDe hecho, la candidata socialista ha pedido a las representantes del PP y de Ciudadanos, que gobiernan en Andalucía y Madrid con el apoyo de Vox, que se pronuncien y digan si están de acuerdo con suprimir las autonomías. Aunque también ha interpelado a estos partidos para que digan si están de acuerdo en ilegalizar a los partidos independentistas como pide Vox.Un partido, que. Monasterio le ha respondido, sobre los menores extranjeros no acompañados, que los ciudadanos "están hartos de la inseguridad" y de sufrir atracos y ha acusado al PSOE de dirigir editoriales de periódico contra Vox.La ministra le ha exigido entonces que se disculpe por llamar delincuentes a esos menores y la portavoz de Vox le ha reclamado lo mismo porque esos editoriales "provocan" agresiones como la sufrida por la candidata de Vox en el País Vasco Nerea Alzola, en Sestao.También la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha criticado a la de Vox por su planteamiento sobre las pensiones, con una parte pública garantizada y otra privada. Según la representante del partido morado, los de Abascaly que quien tenga dinero tendrá pensión y quien no lo tenga, no tendrá nada.A Irene Montero le ha sorprendido que la ministra de Hacienda en funciones haya tildado de "buena propuesta" que la banca tenga que devolver los 60.000 millones del rescate., le ha dicho la portavoz de Unidas Podemos, mientras la socialista insistía en que era algo que ya habían pactado. "", ha remachado la dirigente de Unidas Podemos.Inés Arrimadas, por su parte, ha atacado tanto a PP como a PSOE por no haber acabado con los "chiringuitos" en todos los niveles de la administración y se ha comprometido a "".Las representantes de los partidos han dejado claras sus diferencias en materia de impuestos, con los de derechas apostando por una bajada y