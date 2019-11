Todos los grupos de CyL se unirán para votar en contra de una iniciativa de Vox para derogar el Decreto de Memoria Histórica

Publicada el 08/11/2019 a las 12:52 Actualizada el 08/11/2019 a las 12:53

Todos los grupos con representación en las Cortes se unirán en el próximo Pleno que se celebrará el martes y miércoles próximos parade una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el procurador de Vox , Jesús García-Conde del Castillo, con el fin deTras la celebración de la Junta de Portavoces el procurador de Podemos Pablo Fernández; el viceportavoz de Ciudadanos , David Castaño; el portavoz del PP , Raúl de la Hoz, y la secretaria general de Grupo Parlamentario Socialista , Patricia Gómez, han asegurado que su voto será contrario a laa través de esta iniciativa presentada ante el Pleno.De este modo, el procurador de Podemos fue el más duro en sus críticas hacia la Proposición No de Ley (PNL) de Vox a la que tildó de. "Denota el interés de una formación fascista en mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León, me da asco", ha señalado, tras lo que ha considerado el contenido de la iniciativa una "bazofia".Fernández ha anunciado además que los dos procuradores de Podemosdurante el debate de esta Proposición No de Ley que tachó de "vomitiva".Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos se ha manifestado también en contra del planteamiento que Vox lleva al Pleno y ha advertido además que el textoporque el decreto desarrolla la normativa estatal. Tras esta apreciación Castaño ha asegurado que a su grupo le importa "bien poco" lo que piense Vox en torno a una PNL que, en el fondo, "no tiene sentido".El portavoz del PP ha avanzado su "no" a la iniciativa planteada por Vox. "Ahora que nos jugamos el futuro del país algunos están empeñados en, cuando Pablo Casado aborda de forma ambiciosa el futuro del país otros se han quedado en el 34 o en el 36", ha lamentado De la HOz, quien ha asegurado que al PP le importa "el futuro de España".De este modo, el portavoz popular ha destacado que el Decreto aprobado en su día en Castilla y León están centrado en la atención "a las personas que lo pasaron mal", por lo que se dejaron de lado. "No se puede estar a favor de esta iniciativa", ha concluido.Por último, la secretaria general del PSOE ha considerado que la presentación de esta iniciativa por parte de Vox es un, tras lo que ha considerado una "indecencia" que se plantee ahora derogar el Decreto.