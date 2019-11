Protestas en Barcelona antes del 10N: unas 700 personas asisten al acto de Tsunami Democràtic

Publicada el 09/11/2019 a las 17:23 Actualizada el 09/11/2019 a las 18:10

Unasasisten la tarde de este sábado al actoque ha convocado Tsunami Democràtic en Barcelona como parte de las acciones de protesta que prevén realizar encoincidiendo la jornada de reflexión de las elecciones generales, informa Europa Press.Los asistentes, de perfiles y edades diferentes, llenan de forma festiva el tramo de Gran Via que va desde la calle Balmes hasta la plaza Universitat, donde la mañana de este sábado han instalado el escenario a pocos metros delAlrededor de las 16.00 horas, un grupo de asistentes ha colgado una bandera formada de, unidas las unas con las otras, en la(UB), y un coro y músicos del colectivo Músics per la Llibertat que han acudido a la cita con sus instrumentos han interpretado El cant de la senyera, L'estaca , La santa espina y Els segadors.