La extrema derecha se coloca como tercera fuerza en el Congreso con más de 50 escaños

Publicada el 10/11/2019 a las 21:24 Actualizada el 10/11/2019 a las 22:33

La extrema derecha aprovecha la repetición electoral para ampliar su representación en el Congreso de los Diputados. Vox ha conseguido este domingo en las urnas, con el 73,8% del voto escrutado, el respaldo del 15% de los electores, lo que le permite sentar en la Cámara Baja a más de medio centenardel país por delante de Unidas Podemos. La formación liderada por Santiago Abascal mejora en casi cinco puntos y 29 escaños el resultado conseguido en las generales del pasado mes de abril y da el sorpasso a Ciudadanos en la pugna dentro del bloque de derechas. Sin embargo, a pesar de la subida, el partido se queda a una treintena de diputados del PP. Y el trío de Colón, lastrado por los naranjas, mejora mínimamente su suma respecto al 28A. PP, Vox, Ciudadanos y la coalición Navarra Suma acumulan 149 parlamentarios, frente a los 147 que cosecharon en los pasados comicios y los 160 con los que se han hecho las formaciones progresistas –PSOE, Unidas Podemos y Más País–.Tras las elecciones del pasado 28A, el partido de extrema derecha llegaba a estos nuevos comicios confiando en la “marea verde de la libertad frente al chapapote político de los de siempre”. Los de Abascal han centrado su campaña en cuestiones como la sentencia del procés, el aumento de la tensión en Cataluña y la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El partido de extrema derecha se mueve bien en la polarización. Lo demostró en el debate de candidatos que se celebró en TVE, donde Abascal soltó sin apenas réplica el discurso clásico de la extrema derecha. El de los españoles primero, la “ideología de género”, la supuesta “violencia” de los menores extranjeros no acompañados, el “fracasado” Estado de las Autonomías o la ilegalización de las formaciones nacionalistas o independentistas. En definitiva,El sondeo publicado tras el cierre de los colegios electorales otorgaba a la extrema derecha más de medio centenar de asientos en el Congreso. Una tendencia al alza que también venían pronosticando el resto de las últimas encuestas publicadas antes del veto de la última semana. Sin embargo, los expertos en comportamiento electoral ponían en cuarentena esas cifras ante la dificultad de captar fielmente la evolución de una fuerza política tan joven. Finalmente, Vox ha conseguido rascar en los centros de votación, con el 73,8% del voto escrutado, el 15% de las papeletas, un respaldo que. Los de Abascal mejoran notablemente sus resultados respecto a la anterior cita con las urnas, en la que entraron por primera vez en el hemiciclo con el apoyo del 10,26% de los electores y 24 escaños.Con estos resultados, el partido dirigido por Santiago Abascal se coloca como tercera fuerza en el hemiciclo, superando a Unidas Podemos y. Los morados y sus confluencias pasan de 42 escaños en el hemiciclo a 35, siete menos con respecto al 28A. El partido naranja, por su parte, retrocede de 57 parlamentarios a solo 10.Los ultras, además,La formación liderada por Pablo Casado, que junto con el partido liderado por Albert Rivera convirtieron a Vox en un interlocutor válido tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo, no han ocultado en los últimos días su nerviosismo por el ascenso de los ultras en los sondeos. Tanto es así que llegaron a deslizar la idea de que existía un “pacto” entre el PSOE y el partido de Abascal para que los conservadores no subieran en los sondeos. Y explotaron al máximo, a fin de frenar una posible fuga de votos hacia la extrema derecha, el mensaje de que el único voto útil posible en las urnas en el espectro de la derecha era al Partido Popular. Un PP que ha aumentado su fuerza pasando de los 66 diputados el 28A a los 84 –el 20,7% de los votos– en la cita con las urnas de este domingo.Vox consigue pescar escaños en trece de las diecisiete comunidades autónomas. Como en las generales de hace seis meses, la extrema derecha sigue sin poder colocar sus diputados en Navarra, Galicia, La Rioja y País Vasco. Sí que consigue entrar por Canarias, donde pasa de 0 a 2 diputados, y por Cantabria, donde pasan de cero a 1 escaño. Se mantiene igual en Aragón y en Asturias, donde pesca 1 parlamentario por cada una.Por Aragón se queda igual, con un solo diputado. La extrema derecha sigue sin colocar sus candidatos