Directo | Sigue la última hora del día después de las elecciones

Publicada el 11/11/2019 a las 09:08

No es pot governar Espanya sense escoltar Catalunya. Felicito el PSOE com a guanyador de les eleccions espanyoles i demano al president en funcions Sr. Pedro Sánchez que assumeixi les seves responsabilitats #SpainSitAndTalk — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 10, 2019

Tots els pronòstics s'han complert. L'independentisme creix i Espanya s'enfonsa cap a la ultradreta. Per què Sánchez va voler noves eleccions?

Em sento molt content per @JuntsXCat i l'equip de gent que ha fet possible el que ens deien que no ho era: més vots i més diputats. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 10, 2019

España se ha despertado tras los resultados de las elecciones del 10 de noviembre con(elbaja tres escaños y se queda en 120,pierde 7 de los 42 diputados que tenía ysólo consigue 3) y. Elpasó una noche agridulce: subió de 66 a 88 escaños pero cosechó el segundo peor resultado de la historia del partido. Y Albert Rivera se erige como el gran perdedor: su formación,, sufrió un descalabro histórico y se quedó en sexta fuerza del país con solo 10 escaños.Sigue en directo entodas las reacciones de este día postcomicios:El secretario de Comunicación de Ciudadanos,, ha afirmado este lunes queante los "malos resultados" obtenidos en las elecciones generales.Así lo ha dicho a su llegada a la sede del partido para asistir a la reunión de la Ejecutiva nacional convocada por el presidente de Cs, Albert Rivera,. "Lo vamos a afrontar y estoy convencido de que también habrá que", ha asegurado.Por su parte, el portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid,, ha señalado que. El portavoz en las Cortes Valencianas,, se ha limitado a decir que los ánimos en el partido están "mal".El presidente de la Generalitat,como ganador de las elecciones generales de este domingo y ha vuelto a pediral presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez: "No se puede gobernar España sin escuchar a Catalunya".Torra ha pedido a Sánchez a través de Twitter queañadiendo el hashtag "#SpainSitAndTalk" (España, siéntate y dialoga).Rufián dice que Sánchezy le niega su apoyo por ahora. El candidato de ERC ha culpado al presidente del Gobierno en funciones delen el Congreso: "Los resultados del fascismo son culpa exclusiva de él", ha apuntado.Así se ha expresado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha declarado que "ahora mismo. Es necesario hablar. Que nos llamen, a ver qué Sánchez encontramos".El PP andaluz insiste en que la caída de Csy a la estabilidad en Andalucía. La secretaria general del PP-A, Loles López, se ha mostrado segura este lunes de que tanto la formación naranja como Vox –que tiene un acuerdo de investidura con el PP-A– saben qué necesita Andalucía,El líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta,, ha asegurado este lunes post elecciones que, "en absoluto", pediría la dimisión decomo presidente nacional del partido porque esEl dirigente naranja ha declarado queel partido se encuentra en, porque ha sufrido una derrota sin ningún tipo de excusa", pero ha insistido en que Rivera siempre"decida lo que decida".El PSE cree que una abstención del PP sería, pero rechaza una "gran coalición".El secretario general de los socialistas en Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha pedido también que Unidas Podemos deje a un ladoy se ponga "a construir un camino hacia el desbloqueo".Andueza ha responsabilizado altras "haberles puesto la alfombra roja para entrar en las instituciones".La presidenta del BBB del PNV,, ha afirmado que el "panorama" abierto en el Estado tras los resultados electorales "está difícil", yya que "el hecho de que se hayan presentado a unas elecciones en un Estado democrático no significa que lo que defiendan sea democrático".Para la dirigente, el desbloqueo podría pasar por uny otras formacionesSobre la victoria de su formación en el País Vasco, donde ha logrado siete escaños, Atutxa ha señalado que "y nos corresponde saber defender ese voto en Madrid".El ministro de Fomento en funciones,, ha asegurado este lunes en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, que, aunque no ha aclarado si buscarán un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos.El socialistaporque "sería un colapso institucional". Además, ha acusado al PP y Ciudadanos de alimentar a la, la opción política que más creció en los comicios de este domingo.El número tres del PSOE ha insistido en que su partido ha mantenido el porcentaje de voto y, sin embargo,no ha sido aprovechada por el PP. Ábalos ha dicho que los conservadores han encontrado con 88 escaños un "techo" y ha asegurado que es la "segunda derrota importante" de"Los que han protagonizado elhan tenido la peor parte, han acabado siendo devorados por la extrema derecha y", ha analizado en relación a Ciudadanos.El expresidente de la Generalitatha considerado que los pronósticos del resultado de las elecciones se han cumplido: "El independentismo crece y"."Estoyy el equipo de gente que ha hecho posible lo que nos decían que no lo era: más votos y más diputados", ha escrito Puigdemont en su Twitter después de que JxCat hayaen relación a los comicios anteriores.La alcaldesa de Barcelona,, ha asegurado que ninguna persona demócrata y progresista puede estar contenta con el resultado de las elecciones generales:Así se ha expresado este lunes en una publicación de Twitter recogida por Europa Press, en la que ha avisado de que la "extrema derecha avanza por la incapacidad de la izquierda"., ha añadido Colau en la publicación, dirigiéndose al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.