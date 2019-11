El nuevo Congreso nace con un 9% de mujeres menos que el formado en abril, aunque cumple con la paridad

Publicada el 11/11/2019 a las 17:31 Actualizada el 11/11/2019 a las 18:25

Diversidad en la Cámara

Accesibilidad en el Congreso

El nuevo Congreso elegido en las elecciones de este domingo nace con un, aunque cumple con la paridad ya que estasde la Cámara baja. En total, son 151 las diputadas que ocuparán un escaño en esta nueva legislatura, frente a las 166 que lo hicieron en la anterior, según informa Europa Press.Las 151 diputadas elegidas, frente a los, suponen 15 menos que en la XIII legislatura que terminó el pasado mes de septiembre y que contaba con casi un 47% de representación femenina. Es, hasta la fecha, elLa formación con mayor representación femenina es el PSOE, con 60, un 50% de los 120 escaños conseguidos en los comicios de este domingo. Le sigue el PP que tiene 37 diputadas entre sus 88 representantes (más de un 42%), aunque Unidas Podemos le supera en porcentaje: el 48,5% de sus 35 escaños son mujeres.En el lado contrario se encuentra Vox que, a pesar de haber doblado su representación en la Cámara baja, con respecto a los resultados de abril, no lo hace en el número de diputadas. Pasa de 9 diputadas de 24 escaños en la anterior legislatura, arepresentantes ahora. Un 25% de su grupo parlamentario.Por su parte, la caída de Ciudadanos le ha hecho pasar de 22 mujeres a 5, aunque estas son el 50% de su representación actual. El mismo porcentaje maneja JxCat, que tiene cuatro mujeres entre sus 8 escaños, mientras que EH Bildu cuenta con: tres de sus cinco representantes son mujeres.Mientras, Esquerra Republicana mantiene sus 7 diputadas a pesar de haber perdido dos escaños y PNV a las dos mujeres que ya estaban en el anterior periodo, aunque ha conseguido un representante más. En esta nueva legislatura entran como nuevos partidos Más País, que aporta una diputada, y CUP que también cuenta con una representante en sus dos escaños conseguidos.Por otra parte, esta nueva legislatura se va a constituir con. Son Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, del PSOE; Sara Giménez, de Ciudadanos; e Ismael Cortés, de En Comú. En la anterior legislatura, este colectivo contaba, además, con la representación de, del PP, que en esta ocasión se presentaba por el Senado y no ha obtenido votos suficientes.La diversidad también está presente en este nuevo Hemiciclo con la elección de. Luc Andre Diouf Rioh, es representante del PSOE en la Cámara por la provincia de Las Palmas, donde llegó en 1992 desde Senegal; mientras que Vox tiene entre sus filas a Ignacio Garriga, un barcelonés con ancestros guineanos.La primera persona negra que ocupó un escaño en el Congreso fue, de Podemos, que entró en diciembre de 2015 y que ya en la anterior legislatura no pudo revalidar su acta.Quien sí la ha conseguido de nuevo es, representante de Esquerra Republicana (ERC), que tras las elecciones de abril se convirtió en laque entraba en la Cámara baja, en la que también estará el secretario de Organización de Podemos,, de origen argentino.El dirigente morado sufre, además, atrofia muscular espinal, siendo el tercer diputado de la democracia que debe acudir al Congreso en silla de ruedas. Antes que él estuvieron los representantes populares Francisco Vañó (VIII, IX y X legislaturas), que obligó al Congreso a adaptar sus instalaciones, e Ignacio Tremiño, diputado en la XII legislatura.en sus intervenciones en los plenos. Deben realizar sus discursos en el centro del Hemiciclo, en donde se les habilita una mesa y un micrófono junto a la zona de las taquígrafas.