El PSOE obtiene 92 senadores electos y pierde la mayoría absoluta en la Cámara alta

11/11/2019

El PSOE se ha quedado finalmente enen las elecciones generales de este domingo, lo que leque ha tenido en la pasada legislatura tras conseguir en los comicios del 28 de abril 123 senadores. Tras el 10N, aún con los 18 senadores autonómicos que ya tiene, los socialistas se quedan en 110 cuando la mayoría absoluta se encuentra en los 133 escaños.Por su parte, el PP ha ascendido de los 54 senadores de abril a, al ganarle a última hora dos senadores al PSOE y otro más a Coalición por Melilla, que hasta el final del recuento contaba con un escaño que cayó a última hora del lado popular. Si se suma la senadora del PP de Navarra+ y los 14 senadores autonómicos que ya tiene el partido, tendrá, también lejos de la mayoría absoluta. Ciudadanos , en línea con su hundimiento en el Congreso, ha perdido losque obtuvo el 28A pero no desaparecerá de la Cámara Alta porque tiene, designados por las comunidades en las que obtuvo un buen resultado en las autonómicas de mayo. Sumará también la senadora de Navarra+ y llegará aTampoco tiene senadores electores esta vez Unidas Podemos , que los perdió ya en abril, aunque tieneelegidos por los parlamentos de Cataluña, Andalucía y Galicia.El resto de formaciones no experimentan grandes cambios. ERC se mantiene como tercera fuerza de la Cámara y conal de abril () y el PNV es cuarto también con el mismo resultado que el 28A (). Junts gana un senador, pasa de(tiene) y Navarra+ repite por Navarra, que vuelve a obtener. Repiten con, respectivamente, los canarios de Agrupación Socialista Gomera y EH Bildu La novedad de estas elecciones es la entrada de Vox con(tiene), que no ve reflejado en el Senado su fuerte ascenso en el Congreso por la complejidad del sistema electoral de la Cámara Alta. Logra un escaño por Murcia y otro por Ceuta.También esta legislatura verá el estreno de una nueva formación en la Cámara Alta con dos senadores:, que ha logrado también un diputado en el Congreso.La Cámara Alta se completa con los senadores autonómicos ya elegidos por los parlamentarios regionales tras las elecciones de mayo, porque Más País Compromís cuenta cony Coalición Canaria, el PAR, MES, Geroa Bai y el PRC, respectivamente, van a tener. En total, el Senado tendrá esta legislatura representantes deLos socialistas alcanzan la mayoría absoluta, lo que tendría que ser necesario en una hipotética aplicación del 155 en Cataluña. Pero para prescindir del PP y armar otras mayorías tendrá que pactar conLos socialistas habían recuperado en las pasadas generales una mayoría absoluta que no tenían, aunque habían logrado presidir y dirigir la institución en años posteriores mediante pactos de otros partidos, como fue el caso del vasco Javier Rojo de 2004 a 2011.El pasado abril situaron como presidente de la Cámara Alta a Manuel Cruz, miembro del PSC , que había obtenido un buen resultado. Pero los socialistas catalanes han bajado deporque han perdido un escaño por Barcelona, la circunscripción precisamente de Cruz, que ha quedado tercero.Para conseguir presidir la cámara tendrá que sumar otrosen el voto a favor de su candidato. Podrían ser los del PNV (10) y los de ERC (13); con los primeros ya pactó en abril e incluyó a uno de los vascos en la Mesa del Senado.Podría añadir también el apoyo de Esquerra, pero si los catalanes se niegan tendrá que buscar esosentre otros partidos como Ciudadanos (9), Podemos (3), Más País-Compromís (2), EH Bildu (1), MES (1), Geroa Bai (1), el PAR (1) o el PRC (1). Con estos cuatro últimos partidos el PSOE tiene acuerdos de gobierno en Baleares, Navarra, Aragón y Cantabria.A falta dely del escrutino definitivo, la composición del Senado tras los resultados de las elecciones generales abril de 2019 es la siguiente: