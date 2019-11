Directo | Sigue en directo las reacciones de este martes a los resultados del 10N

Publicada el 12/11/2019 a las 09:09 Actualizada el 12/11/2019 a las 10:27

Sigue en directo enel minuto a minuto de todas las reacciones políticas tras el 10N:El president de la Generalitat,, no ha descartado este martes que JxCat dé su aval a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si este abre una mesa de diálogo con Cataluña "en la que se pueda hablar de todo" y en la que avisa que el Govern pondrá la autodeterminación. "Lo que es seguro es que nuestros votos no son a cambio de nada. Estamos a la espera de conocer la nueva propuesta" de Sánchez, ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio.El presidente de Vox,, ha insistido este martes en que su partido no favorecerá ni con su voto a favor ni con su abstención la formación de un Gobierno del PSOE, pero sí "entendería" que lo hicieran PP y Ciudadanos para desbloquear la situación. En una entrevista en la Cadena Cope, Abascal ha dejado claro que su partido no va a "atacar" a otras formaciones por desbloquear la formación de Gobierno tras la repetición electoral de este domingo.El vicepresidente de la Comunidad de Madrid,, se ha autoexcluido de la carrera por suceder a Albert Rivera al frente de Ciudadanos. Ha defendido que la diputada nacional Inés Arrimadas es la persona "que más consenso puede aglutinar" y la "mejor preparada" para dirigir el futuro de Ciudadanos y ha incidido en que él está "ocupado" en el Gobierno regional. En una entrevista en Antena 3, el dirigente autonómico ha hecho hincapié en que han pasado apenas 24 horas desde que recibieron internamente "el mazazo" de la renuncia de su presidente, Albert Rivera, y todavía están afectados, pero en política "hay que seguir dando pasos".El líder de Ciudadanos en la Eurocámara,, ha señalado que Ciudadanos es un partido que. Sobre la sucesión al frente del partido, ha apuntado a la figura de: "Sería la persona ideal".El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en esta comunidad, Juan Marín, ha señalado este martes aal frente de la formación naranja: "Es la única persona que puede liderar a partir de ahora este proyecto político". Marín ha descartado tajantemente que existaporque "gobierna actualmente en cuatro comunidades autónomas para 20 millones de españoles y en 400 ciudades".El presidente del PP,, ha convocado este martes al Comité Ejecutivo del partido paraante los pasos que pueda ir dando el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, tras las elecciones generales de este domingo. La noche del pasado lunes,aseguraron que no irían con Sánchez "ni a la vuelta de la esquina".