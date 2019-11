El TC podría pedir a Fiscalía que actúe contra Torrent cuando resuelva los recursos del Gobierno contra el Parlament

Publicada el 12/11/2019 a las 17:57 Actualizada el 12/11/2019 a las 18:20

Torrent asumirá las consecuencias

Reforma de la LOTC de 2015

Carrera por la suspensión

Las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a otros miembros de la Mesa de la cámara autonómica incluidas en las últimas resoluciones dictadas por este órgano podrían tener consecuencias en las próximas semanas, cuando se(incidentes de ejecución) presentados por el Gobierno. Una de ellas pasaría por remitir el asunto a la Fiscalía para que pueda proceder contra el principal responsable del órgano legislativo.Así lo han señalado a Europa Press fuentes del órgano de garantías, que recuerdan que la, cuando a la entonces presidenta hoy condenada en el juicio del procés Carme Forcadell y otros diputados se les dedujo testimonio por sus decisiones respecto al denominado "proceso constituyente" de la República Catalana, permitiendo así la apertura de vías penales como consecuencia de sus reiteradas desobediencias.Por el momento, Torrent ha sido advertido en cuatro ocasiones de suque suponga ignorar o eludir las suspensión acordada por el Tribunal Constitucional respecto de diversas mociones sobre autodeterminación e independencia. Otra de las decisiones suspendidas incluía una reprobación al Rey Felipe VI por su intervención del 3 de octubre de 2017. En todas estas advertencias, el TC apercibe a Torrent e las eventuales responsabilidades, "incluida la penal", en las que pudiera incurrir si desobedece sus directrices.El presidente del Parlament, Roger Torrent, estáque se deriven de la aprobación este martes de la moción de la CUP sobre ejercer la autodeterminación tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), pero no pondrá en riesgo a los funcionarios de la cámara.Fuentes de la presidencia del Parlament han explicado que Torrent entiende quey no los funcionarios, después de que el letrado mayor de la cámara, Joan Ridao, se haya pronunciado en contra de publicar la moción en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (Bopc).Así, recuerdan que la publicación en el Bopc, que también han sido requeridos por el Tribunal Constitucional (TC), y por ello dichas fuentes expresan su solidaridad "antirepresiva" con ellos por tener que ejercer sus responsabilidades en este contexto.También reiteran que Torrent siempre defenderá y garantizará que en el Parlament pueda hablarse de todo y que, por lo que no vetará iniciativas parlamentarias y hará respetar la libertad de expresión de los diputados en todas las circunstancias.Además, consideran inaceptable que el Gobierno siga "con la, y llaman al Gobierno a abordar una solución al conflicto que pase por el diálogo y no por los tribunales.Otra de las posibilidades para que el TC pueda hacer cumplir sus resoluciones pasa por laque regula la actividad de este órgano, la LOTC, que fue reformado en octubre de 2015 precisamente para reforzar la ejecución de las resoluciones. El uso de este artículo, si embargo, no parece que se plantee por el momento existiendo la posibilidad de poner la desobediencia de los dirigentes parlamentarios catalanes directamente en manos de la Fiscalía, según las fuentes consultadas.Según el punto 4 del citado artículo 92 de la LOTC, si el tribunalpodrá adoptar cualesquiera de las tres medidas siguientes: imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades que incumplieran sus resoluciones; acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento e incluso ejecutar de forma "sustitutoria" las resoluciones desobedecidas, para lo que podrá requerir la colaboración del Gobierno.El último capítulo del desencuentro entre el TC y el Parlament se ha producido este martes, cuando el Pleno del tribunal a adelantado su hora habitual de reuniones para actuar frente a la intención del Parlament de aprobar a primera hora de la mañana la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere "su voluntad de ejercer de forma concreta elAsí, ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción si bien no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, dondecon los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.