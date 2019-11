Los antidisturbios franceses y españoles coinciden a pocos metros de la frontera durante el desalojo de los manifestantes

Publicada el 12/11/2019 a las 09:08 Actualizada el 12/11/2019 a las 11:30

Inicio del desalojo

Torra evita condenar el corte de Tsunami

Llamado a bloquear la frontera con Francia en Irún

La Police Nationale, Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han coincidido pasadas las 10 horas cara a cara a escasos metros de distancia en la frontera española con Francia vía La Jonquera (Girona) tras elde Tsunami Democràtic por parte de la policía francesa desde las 8 horas.Un cordón de antidisturbios franceses que ha idose despliega en el límite de la frontera, mientras que al otro lado se mantienen concentrados algunos de los manifestantes que protestan por la sentencia del 1-O y la policía catalana y Guardia Civil trata de desalojarles fuera de la AP-7 en una acción coordinada.Agentes de la Police Nationale y de la Gendarmerie de Francia han empezado ade Tsunami Democràtic que mantienen el bloqueo en la AP-7 en la frontera con Francia entre La Jonquera (Girona) y la localidad francesa de Le Perthus.La policía francesa ha advertido a los manifestantes, que estaban sentados en la carretera, de que procederían al desalojo de la vía, y sobre las 8 horas de este lunes ha iniciado una actuación para, que se agarraban entre ellos para evitarlo.Durante la actuación se ha lanzadoa los manifestantes, que han retrocedido en dirección sur hacia la zona en la que está instalado el escenario.El presidente de la Generalitat, Quim Torra este martes el corte organizado por Tsunami Democràtic, ha responsabilizado de ello al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez , y dice que los Mossos d'Esquadra no cargarán si los manifestantes cruzan la frontera y hacen el corte en territorio español.En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha contestado de este modo al ser preguntado por la petición de Foment del Treball de una declaración pública del Govern parade la frontera francesa en la AP-7 por parte de Tsunami y restablecer la normalidad en las infraestructuras estratégicas para garantizar la movilidad.Tras afirmar que le parece mal que las protestas puedan provocar, como afirma Foment, ha explicado que Cataluña"Se están equivocando de interlocutor. A quien se tiene que pedir que este conflicto pare es al", ha reprochado el presidente catalán a Foment y ha recordado que se han dado protestas en Cataluña.Preguntado por si en caso de que los protestantes lleguen a territorio español, los Mossos d'Esquadra realizarán cargas para acabar con las protestas, ha respondido: "Ahora lo que más nos preocupa en un viaducto es la seguridad de estos ciudadanos. Porque están en un viaducto. Por lo tanto. No tienen ir que haber cargas".Tsunami Democràtic ha llamado este martes a, barrio guipuzcoano en Irún, después del bloqueo de la frontera española desde La Jonquera (Girona) las últimas 24 horas en protesta por el fallo del 1-O.En un comunicado, la plataforma ha defendido que, y ha criticado que el Estado solo ofrece imposición y represión mientras la ciudadanía lucha y reclama derechos fundamentales.La llamada responde a la que bautizan como la Operación Caracol que se iniciará a las 18 horas en el, y el final del recorrido estará en el"Es el momento de ofrecer unaen Cataluña y Euskal Herria, es el momento que el Estado haga suya la idea Spain, sit and talk (España, siéntate y habla)", defiende.Con esta acción, ha pedidode todas las personas represaliadas y exiliadas".A su juicio, "el problema no es ni Cataluña ni Euskal Herria: el problema es un Estado español incapaz de ofrecer una solución democrática al".La plataforma reclama como solución política a la situación la celebración de un