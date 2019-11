Publicada el 12/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/11/2019 a las 17:11

Las noches electorales nunca acaban antes de la medianoche, pero no porque los resultados no se conozcan hasta ese momento. Al igual que ocurrió el pasado 28 de abril , los primeros resultados que ofreció el Ministerio del Interior en la web electoral ya vaticinaban cuál iba a ser el resultado final de las urnas., tan sólo un puñados de escaños que se movían de un partido a otro. De nuevo, se desmintió la idea de que hay que esperar al final, hasta que entran en el sistema las mesas de las grandes ciudades, para saber quién gana los comicios.las posiciones de los partidos ya fueron las definitivas y el número de escaños que se movió fueEl Ministerio del Interior ofreció a esa hora los primeros datos. Acababan de cerrar los colegios electorales de Canarias y todavía no se atribuían a ningún partido 16 escaños —incluidos los 15 de las islas—. En ese momento, la disrtibución era la siguiente: 122 escaños para el PSOE (consiguió 120), 80 para el PP (obtuvo 88), 46 para Vox (logró 52), 32 para Unidas Podemos (35), 13 para ERC (13) y 10 para Ciudadanos (10). Por tanto, aunque hubo movimiento de escaños, los grandes titulares de la noche electoral ya estaban allí: el PSOE ya ganaba las elecciones, el PP había subido pero sin lograr un gran resultado, Vox había experimentado un crecimiento espectacular, Unidas Podemos había perdido fuerza y Ciudadanos se había hundido. En ese momento,de los que se le adjudicadaron con el 13,55% de los votos escrutados. Los de Santiago Abascal, por su parte, terminaron con seis actas más. Los asientos conseguidos por el PSOE y Unidas Podemos casi no se movieron.La primera vez que el Ministeriofue. En ese momento ya habían sido escrutadas el 48,79% de las papeletas. Y: le daba al PSOE 4 más de los que logró y a la CUP 1 más, mientras que otorgaba 3 menos a Vox, 1 menos al PP y 1 menos a UP. En todos los demás partidos, no varió ni un diputado.A las 21:54 horas de la noche,. Y eso que quedaban 5,7 millones de papeletas por contabilizar. En ese momento, Interior reflejaba el siguiente resultado: 122 escaños para el PSOE, 85 para el PP, 53 para Vox, 35 para Unidas Podemos, 13 para ERC, 10 para Ciudadanos, 8 para Junts, 7 para el PNV, 5 para EH Bildu, 3 para Más País —en coalición con Equo en Madrid y Compromís en Valencia—, 2 para la CUP, 2 para Navarra Suma, 2 para Coalición Canaria, 1 para el BNG, 1 para el Partido Regionalista de Cantabria y 1 para ¡Teruel Existe!para sentar a 88 diputados.