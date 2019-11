PP y Cs impiden que Díaz Ayuso y los responsables de la empresa de sus padres comparezcan en la comisión de Avalmadrid

Publicada el 12/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/11/2019 a las 22:31

Primera sesión, el día 19

PP y Ciudadanos han rechazadoen laque habían solicitado PSOE Más Madrid . Lo han hecho en la Mesa de la Asamblea, donde ambos partidos tienen mayoría conen la votación. Entre los comparecientes de la lista del PSOE que han sido rechazados se encuentran, así como, la empresa también participada por los padres de Isabel Díaz Ayuso que supuestamente recibió un trato de favor de la entidad semipública. También ha sido eliminado de la lista socialista elde MC Infortécnica SL, por lo que no comparecerá ningún responsable de esta empresa que recibió un préstamo de 400.000 euros que jamás devolvió.Además, han sido: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán. Lo mismo ha ocurrido con los dos autores del informe elaborado por la consultora Forest Partners , que sirvió de base para que la expresidenta de Avalmadrid presentara unacontra exdirectivos y exconsejeros de la sociedad de garantías. Ambos analistas examinaron los mismosque había investigado previamente. Tanto el órgano supervisor como Forest Partners encontraron abundantes irregularidades en las operaciones. Pero PP y Ciudadanos han rechazado que vayan a explicar su trabajo ante los diputados regionales.El PSOE acusa a la Mesa de la Asamblea de, por lo que estudia presentar un escrito para pedir explicaciones. En opinión de su portavoz, Pilar Sánchez Acera, este órgano debería haberse limitado a comprobar que la lista de comparecencias cumplía los requisitos formales: nombre, cargo, fecha y relación con el objeto de la comisión. La selección final de los comparecientes, añade, es competencia de la Mesa de la Comisión, donde PP y Ciudadanos ya no tienen mayoría. “Han intentado aplicar una”, critica Sánchez Acera. Ese órgano está integrada por los partidos de derecha, PP, Cs y Vox, y el PSOE. Ni Unidas Podemos ni Más Madrid –que ha recurrido su exclusión ante el Tribunal Constitucional– están representados.En contra de los argumentos esgrimidos por PP y Ciudadanos este lunes, los socialistas sostienen que, no sólo por las aportaciones anuales realizadas por el Ejecutivo autonómico en los convenios que firmaba con la sociedad de garantías, sino también porque esos convenios y los nombramientos de su presidente y vocales del consejo de administración se aprobabanEn cualquier caso, Ciudadanos se ha mostrado a favor de que pueda solicitarse la presencia de los presidentes madrileñosdurante las investigaciones que lo requiera. Una posibilidad que no ha dejado satisfechos a los grupos de oposición., protesta el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez, “e impedir que ésta ejerza su función de control político sobre la corrupción”.Por el contrario, han pasado la criba las intervenciones solicitadas dehasta la actualidad.del capital de Avalmadrid y, como mayor accionista,de administración. Es la Consejería de Economía la que designa a las personas que ocuparán estos cargos. Hasta ahora han recaído en directores generales o viceconsejeros de ese departamento.También han sido aprobadas las comparecencias de los empresarios, dueños de Viajes Marsans y del Grupo Cantoblanco, respectivamente, y supuestamente favorecidos por Avalmadrid en la concesión de garantías . Además, deberán acudir a dar explicaciones a la Asambleaque inspeccionaron la entidad semipública y abrieronSegún han explicado fuentes parlamentarias, PP y Ciudadanos han tumbado todas las peticiones en las que; por ejemplo, aquéllas en las que se solicitaba la intervención de “un representante” de una institución, sin precisar la identidad. También han eliminado las peticiones si no detallaban el año en que una persona determinada había ocupado un cargo, lo que ha ocurrido con algunas de las cursadas por Más Madrid. La de Díaz Ayuso, pedida por los tres grupos de la izquierda, ha sido rechazada porque “en 2011 [cuando Avalmadrid concedió un aval a la empresa de sus padres] no ocupaba ningún cargo” en la Comunidad de Madrid. Tampoco han pasado el examen de la Mesa las peticiones de comparecencia dede Avalmadrid.Los grupos tenían como límite hasta el pasado viernes para presentar correcciones a su primera lista de comparecientes. Unidas Podemos lo hizo fuera de plazo, según las mismas fuentes, pero aun así se han recuperado finalmente algunas de ellas.Este martes se reúne la Mesa de la comisión de investigación, donde Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid intentarán aprobar el orden del día dede este órgano, prevista para. Su idea es que ya ese primer día comparezcan los cuatro presidentes que ha tenido Avalmadrid en el periodo que se investiga: