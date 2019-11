Abascal recurre al lenguaje guerracivilista: Sánchez pacta "con los comunistas", el Ejército a Cataluña y van a regresar las "cartillas de racionamiento"

Publicada el 13/11/2019 a las 13:32 Actualizada el 13/11/2019 a las 13:58

Acusa a Sánchez de ordenar la retirada de la Guardia Civil de la frontera francesa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haber incurrido enpor haber pactado con "comunistas"y "separatistas" pese a negarlo en campaña y cree quey para que se "aclimate" al trato que, a su juicio, va a recibir a partir de ahora la monarquía, según informa Europa Press."Si Sánchez tuviera la mínima dignidad,y abandonar la política", ha manifestado Abascal en rueda de prensa en el Congreso, donde ha vuelto a cargar duramente contra el preacuerdo rubricado este martes por Sánchez con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.El líder del partido de ultraderecha ha defendido que ese pacto de los socialistas y la formación morada traerá consigo quede la pobreza, la desigualdad y la cartilla de racionamiento", ha dicho, haciendo suyas unas palabras que, según ha recordado, pronunció en el pasado el propio Sánchez.Además, ha censurado a Sánchez por haber sellado su acuerdo con Iglesias, donde cree que el presidente le ha enviado para evitar que fuera testigo de ese pacto pero tambiénal "trato" que, augura, tanto el PSOE como Podemos van a dar al Jefe del Estado a partir de ahora.En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal también ha acusado a Pedro Sánchez de haber ordenado la(Girona) durante la protesta convocada contra la sentencia del Tribunal Supremo por el procés y ha exigido que no "se escatimen medios" para restablecer el orden, sin descartar solicitarsi no basta con la de las Fuerzas de Seguridad."El Estado tiene muchísimos instrumentos, no hay que escatimar ningún esfuerzo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si habría que recurrir a las Fuerzas Armadas. Pero ha rehusado expresamente dar "un titular" sobre este extremo, incidiendo en quecomo, según apunta, se hizo este martes.A su juicio, primero hay que intentarcon la Benemérita, la Policía y los Mossos d'Esquadra. "Y, si no es posible, habrá que intentarlo de la manera que sea", ha apostillado.En este contexto, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que, en lugar de impedir trabajar a la Guardia Civil, ponga en marchaque están "secuestrando a los catalanes" y costando "miles de millones" no sólo a la economía de esta comunidad sino a la del Levante y, en definitiva, a la de toda España.