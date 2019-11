Publicada el 13/11/2019 a las 09:03 Actualizada el 13/11/2019 a las 10:24

El PSOE y Unidas Podemos firmaron el martes uncon Pablo Iglesias como vicepresidente. El pacto proponepero dentro de la Constitución, promete blindar las pensiones y anuncia un Gobierno que será “referente en derechos sociales”.Sigue en directo entodas las reacciones a este acuerdo para unEl vicepresidente del Govern, conseller de Economía y coordinador nacional de ERC,, ha insistido este miércoles en que el actual preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para investir a Pedro Sánchez no hará variar su 'no', y les ha pedido un compromiso de"entre iguales" si quieren que los republicanos cambien su posicionamiento.El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha señalado este miércoles que no tienesobre un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Según ha explicado su diputado electo, Néstor Rego, "todo dependerá" de la recepción del PSOE sobre los temas que BNG pondrá encima de la mesa, entre los que estará ely el reconocimiento de sus derechos nacionales.El diputado electo de Unidas Podemos por Bizkaia, Roberto Uriarte, ha afirmado que eldel Estado, después del preacuerdo alcanzado entre el PSOE y la formación morada, y no ha descartado que la coalición de izquierdas pueda facilitar los P, aunque ha desvinculado ambos procesos.El presidente del PNV,, ha desvelado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, le ha telefoneado este mismo martes por la tarde para proponerle una reunión en la que pueda tratarse la. "Hemos quedado en vernos en un futuro e ir buscando lasentre todos para que esta vez sea la buena", ha apuntado Ortuzar.Las juntas electorales provinciales procederán a partir de este miércoles a realizar el escrutinio general de las elecciones del pasado domingo, en el que ya se incluirán las papeletas enviadas por losy están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). En esta ocasión también se incluirá elque no pudieron pedirlo por correo y para los que la Junta Electoral Central habilitó un procedimiento especial de votación.