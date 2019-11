El Consejo de Europa denuncia que el 'caso Villarejo' demuestra que los controles internos contra la corrupción no funcionan

Publicada el 13/11/2019 a las 13:44 Actualizada el 13/11/2019 a las 14:20

El caso Villarejo y la politización de la Policía

Sistema de cupos de la Guardia Civil

Recomendaciones como"hoja de ruta"

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha advertido a España de que la Policía Nacional Guardia Civil debenque eviten comportamientos que puedan considerarse. Ello lo hace después de denunciar que el caso que se investiga en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo es muestra de que los mecanismos no funcionaron cuando entraron en juego los "intereses partidistas".En el informe de evaluación que se ha publicado este miércoles reconoce el progreso que ha hecho España en la implementación de sus recomendaciones sobre la prevención de la corrupción con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales, pero insta a desarrollar unacontra este fenómeno, así como mejorar su marco legal para prevenirla en lasYa en junio, el GRECO, en su sesión plenaria celebrada en Estrasburgo entre el 17 y el 21 de dicho mes, aprobó el informe de evaluación de esta quinta ronda, en la que se analizaron las medidas destinadas aen Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el que acordó sacar a España de la lista de países que aplicaban las exigencias de forma insatisfactoria.Este grupo adscrito al Consejo de Europa lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a 49 Estados para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción y el cuarto examen, con fecha de diciembre de 2018, que hacía referencia a los parlamentarios, jueces y fiscales, situó a EspañaAún así, ya entonces se reconoció la aplicación de algunas de las recomendaciones como la idea de dotar dedel Ministerio Público o lade la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para otorgar exclusividad a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se aprobó hace casi año.En cuanto a la última evaluación –la quinta–, el GRECO explica que en España los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se constituyen con dos autoridades: la Guardia Civil y la Policía Nacional, y subraya que el Eurobarómetro de 2017 se refiere a ésta última como la institución en la que, seguida del sistema judicial.Aún así, apunta que "podría hacerse más para prevenir la corrupción" en ella, haciendo alusión al conocido caso Villarejo, que se investiga en la Audiencia Nacional y sobre el que asegura que "ha suscitado preocupación nacional sobre la" que se extiende a "los niveles más altos de la función pública en general".Por ello, afirma que la causa sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha puesto de manifiesto cómo los mecanismos de supervisión "cuando hay intereses partidistas en juego", por lo que considera necesario reevaluar los sistemas de control existentes, especialmente a nivel de altos mandos.Así, el Greco considera que es fundamental que se pongan en marcha medidas de control que lleven a cabo una evaluación estratégica de los riesgos existente encon el fin de contrarrestar comportamientos o prácticas indebidos, que, según indican, pueden ir desde un error por la falta de conocimiento a verdaderas prácticas corruptas.Por otro lado, el grupo de expertos insta a España a tener unen diversos ámbitos relativos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el acceso, los traslados, las evaluaciones, el destino del personal, así como en la asignación de primas, medallas y otras prestaciones para "infundir mayor confianza" a los agentes. Por ello, recomienda "justificar las decisiones tomadas en materia de personal de manera más abierta y objetiva".Sobre el acceso, el GRECO recomienda reconsiderar el sistema de cupos de entrada para los, en concreto a los hijos de guardias civiles que siguen un curso preparación de oposiciones de acceso a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. El informe apostilla que la "persistencia de este sistema" que cuenta con 170 de antigüedad es "claramente contrario al principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a la hora de acceder al servicio público y presenta riesgos significativos de amiguismo y nepotismo".Asimismo, también reclama "más transparencia, objetividad y garantías de equidad" en relación con los, especialmente, excluyendo cualquier posibilidad de que un supervisor decida sobre estas cuestiones por sí solo.Para el grupo de expertos también es necesario que adopte en España "un marco holístico y efectivo" para la. Según el Greco, se trata de una cuestión "delicada" y "crucial" para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues los mecanismos actuales de protección de la identidad física de los denunciantes deben intensificarse para garantizar que se dé prioridad y se refuerce su confianza.Desde el año 2014, los grupos parlamentarios tienen entre manos unas proposición de Ley Contra la Corrupción de Denunciantes, que prevé, entre otras cosas, la, así como disposiciones más estrictas en materia de transparencia financiera, ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, actividades de los grupos de interés y sanciones, recuerda el Greco.La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado , aseguró en julio de 2018, con su llegada al Ministerio, que la modificación de esta ley que regula la protección de testigos era uno de sus proyectos ya que existe laa los denunciantes de los casos de corrupción con el fin de "frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias".El Greco confía que esta serie de sugerencias que se incluyen en el informe sirvan depara reformar los ámbitos que contempla que pueden verse afectados por la corrupción y hace hincapié en que podrían ponerse en marcha tras las elecciones generales del 28 de abril de este año, sin tener conocimiento entonces de la repetición electoral del pasado domingo.Pese a que en la pasada evaluación el grupo adscrito al Consejo de Europa "aprobó" a España, en este quinto examen, el grupo del Consejo de Estado afirma que hayla política de prevención de la corrupción para los altos cargos.No obstante, entiende que "queda trabajo por hacer en el control de su aplicación práctica, en particular en lo que se refiere a su", pues ve que en las denominadas "puertas giratorias" aún no se ha dado la suficiente "intervención" en la legislación.En un informe sobre la implementación de recomendaciones que ha llevado a cabo España, que se ha adjuntado al publicado este miércoles, se recuerda que lay que, en su día, la corrupción llegó a ser "una de las preocupaciones más apremiantes para la sociedad, solo superada por el desempleo".En esta línea, subraya que muchos de losen los últimos años y que incluso una sentencia –sin mencionar que se trata de la que dictó la Audiencia Nacional en mayo de 2018 por los primeros años de la trama Gürtel– motivó la primera moción de censura de la democracia española, que destituyó al Gobierno de Mariano Rajoy.