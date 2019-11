Patrimonio Nacional da luz verde a 31 exhumaciones en el Valle de los Caídos

Publicada el 13/11/2019 a las 12:52 Actualizada el 13/11/2019 a las 13:08

"Con respeto a los derechos de terceros"

Subvención bloqueada

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha acordado las actuaciones que se van a llevar a cabo en las criptas adyacentes a las Capillas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para realizar. Así se lo comunicó este martes a los familiares de las personas inhumadas en el Valle cuyas solicitudes de exhumación están en trámite, entre ellas, las de los hermanos Lapeña.Según señala el organismo en un comunicado, el acuerdo se adoptó el pasado, es decir, casi un mes antes de que se llevase a cabo el pasado 24 de octubre la exhumación de Franco , aunque no se ha comunicado a los familiares interesados hasta este 12 de noviembre.En virtud del acuerdo, una vez realizado elde los distintos niveles de las criptas, se procederá a lade la Capilla del San Sepulcro, siguiendo por la Capilla del Santísimo y finalmente, por las capillas laterales de la nave de la Basílica.Patrimonio precisa que durante todo el proceso se contará con la asistencia permanente de expertos forenses para eldel tratamiento de los columbrarios. A su vez, y en el transcurso de la ejecución de las distintas frases de las obras, se solicitará al Consejo Médico Forense una inspección valorativa que lleve a determinar las distintas consideracionesen cada lugar de la Basílica.Según Patrimonio, de esta forma y teniendo en cuenta todas las medidas y actuaciones anteriores, se podrá determinar lade las personas inhumadas, "con respeto a los derechos de terceros".En el caso de los hermanos Lapeña, las obras para acceder a la cripta arrancaron en julio de 2018, pero estaban. La exhumación fue autorizada por un juez de San Lorenzo de El Escorial pero se estaba a la espera de un informe sobre posibles problemas estructurales de los osarios donde se encuentran los restos. Este informe concluyó el pasado mes de septiembre que las exhumaciones no dañarían la estructura y sería posible el acceso a la extracción de cajas sin que entrañe riesgo para la cripta.Con el informe ya concluido, las familias pidieron al Gobierno, en una carta abierta al presidente en funciones, Pedro Sánchez , que habilitase una. "No permitan que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional siga sustrayéndose, como si pudiera ir por libre, de iniciar los trabajos de exhumación de los restos de nuestros padres y abuelos", sostenían en la misiva.Por otro lado, fuentes de Patrimonio Nacional han confirmado a Europa Press quecorrespondiente a 2018 de 340.000 euros para la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos. Por su parte, fuentes de la Ababía aseguraron el pasado mes de julio que ya se había enviado un presupuesto tal y como lo había requerido el organismo.Las visitas al Valle de los Caídos justo antes y después de la exhumación de Franco, durante el mes de octubre,, según confirmaron a Europa Press fuentes de Patrimonio. Esta cifra es muy inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando hubo 41.866 visitantes, aunque hay que tener en cuenta que el Valle permaneció cerrado del 12 al 28 de octubre para proceder a al exhumación del dictador.