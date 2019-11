Publicada el 13/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 12/11/2019 a las 21:36

Bizkaia, Cuenca, Huelva y Melilla, las más disputadas

A pesar de las dificultades que, según denuncian, tienen para votar, los emigrantes españoles también estaban llamados a las urnas este 10N. Este miércoles se contabilizarán sus votos y será entonces cuando quede confirmado el reparto definitivo de escaños entre los distintos partidos que, en algunas circunscripciones,. Ocurrió en. Lugares en los que, no obstante, si se repitiera el mismo voto exterior que hubo el pasado 28 de abril, no se movería ni un solo diputado., el gran triunfador de la noche del domingo —aumentó su presencia en el Congreso desde los 24 hasta los 52 diputados—, esen las citadas circunscripciones. Lo hizo en cuatro ocasiones: en Ceuta, en Baleares (en ambas se lo disputó al PSOE), en Segovia y en Zamora (provincias donde consiguió arrebatárselo al PP)., por su parte, lucharon y consiguieron sentar al último diputado en tres territorios: en Burgos, en Málaga (donde se lo arrebató a la extrema derecha) y en Melilla (donde luchó contra Coalición por Melilla).consiguieron el último diputado en Cuenca (donde se lo quitó a Vox) y en Huelva (donde se lo disputó con Unidas Podemos)., por su parte, consiguió un cuarto diputado y dejó en cero al PP en la circunscripción de Bizkaia.Por tanto,, que fueron las formaciones que en más ocasiones ganaron la batalla del último escaño, también fueron. Ambos partidos lo hicieron en tres ocasiones. Los de Pablo Casado perdieron la batalla en Bizkaia, Segovia y Zamora, mientras que los de Santiago Abascal hicieron lo propio en Burgos, Cuenca y Málaga.A la luz de los datos, las circunscripciones donde el último escaño estuvo más disputado son(donde 163 papeletas inclinaron la balanza),(donde lo hicieron 179 votos)(donde sirvieron 200) y(donde la diferencia fue de 218 votos). Y estas estrechas diferencias, ¿podrían darse la vuelta con el recuento del voto exterior? Si los emigrantes de esas circunscripciones votaran exactamente igual que lo hicieron el pasado 28A,. Pero, lógicamente, el resultado no será el mismo esta vez, así que la pregunta aún no tiene respuesta.Envotaron desde el exterior en abril 2.279 personas. De ellas,. Si este miércoles el recuento fuera este, el PP se quedaría a 56 papeletas de dar el vuelco.Por la circunscripción detan sólo se recibieron nueve votos desde el exterior,, la formación que competía por el último escaño,. La diferencia de 179 votos que salió de la noche electoral es, por tanto, insalvable ya que son muy pocos los censados en el exterior que voten en Melilla.Un total de 207 emigrantes votaron desde el exterior en la provincia de. ¿Qué pasaría si votaran exactamente igual? Pues que la diferencia de papeletas que hizo que el PSOE se quedara con el último diputado se ensacharía de 200 a 215. Este escaño, por tanto, se mantendría en manos de los de Pedro Sánchez.Por último, envotaron 476 emigrantes:. Si este resultado se repitiera, la diferencia entre estas dos formaciones se estrecharía (de 218 votos a 145), pero no sería suficiente para que la formación arrebatara el último escaño a los socialistas.