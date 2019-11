Aragonès pide una solución política para Cataluña: “Pedralbes es un buen punto de partida"

Publicada el 14/11/2019 a las 10:48 Actualizada el 14/11/2019 a las 10:49

"Sánchez que abandone tesis nacionalistas españolas"

El vicepresident del Govern de Cataluña, Pere Aragonès, ha reclamado este jueves al PSOEpara la crisis de Cataluña, sin que pase por "soluciones penales" y ha señalado que el documento de Pedralbes firmado por el Gobierno y la Generalitat el pasado diciembre es un "buen punto de partida"."Es evidente quee intentar limitar el conflicto político a una cuestión de Código Penal. Todo lo que sea tratar el conflicto político como una cuestión política, acerca el acuerdo", ha asegurado el dirigente de Esquerra en una entrevista Onda Cero, recogida por Europa Press.A su juicio, una reforma del Código Penal para ilegalizar los referéndum de independencia, como propuso Sánchez en campaña, es una tipificación "pensada para ellos" y. "Todo lo que acerque a una solución acordada, política y democrática nos acerca al acuerdo,", ha insistido, al preguntar ser preguntado si el Gobierno debía dar marcha atrás en medidas como el Decreto contra la República Digital.Aragonès ha explicado, sobre la posibilidad de establecer una mesa de partidos, como ofrece el PSOE, y que ERC matiza que debe ser de "negociación", que"."Podemos desarrollar ese acuerdo porque", ha puesto en valor, entendiendo que el documento tenía "ambiguedad" para permitir quecomiencen a "cambiar el marco de actuación". "No se debe cronificar el conflicto, sino buscar soluciones", ha señalado.Con todo, insiste en que puede ser otra propuesta a Pedralbes pero, con dos partes que defienden los intereses, que pueden ser los partidos o los gobiernos. "Podemos ser flexibles", ha dicho sobre los términos de esa hipotética mesa.Para Aragonès lo relevante es que "haya libertad para poner encima de la mesa la solución que plantea cada parte,y haya garantías de cumplimiento".Según ha recalcado,de Cataluña, pero entiende que de entrada en una mesa no se puede pedir a otra parte que renuncie a sus principios, en referencia al Gobierno. "La empatía es esencial para intentar encontrar caminos de solución. Para nosotros la solución es un referendum pero vamos a ver que propuesta hay por parte del Estado", ha indicado el vicepresident catalán.Sobre la próxima investidura de Sánchez, el dirigente de ERC ha insistido en queya que las cosas han cambiado desde julio y ha ido asumiendo "las tesis de Ciudadanos"."Si el programa del futuro gobierno es un programa calcado al de Ciudadanos no puede tener el apoyo de ERC", ha señalado Aragonès, afeando a Sánchez que haya asumido las tesis "del nacionalismo español" de perseguir "penalmente un conflicto político"."Ante este Pedro Sánchez que ha cambiado tenemos que ser más exigente,debemos concretar y poner sobre la mesa instrumentos claros para resolver el conflicto", ha indicado.