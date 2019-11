Celaá niega ante colegios católicos que escoger una "enseñanza religiosa" sea un derecho constitucional

Publicada el 14/11/2019 a las 18:02 Actualizada el 14/11/2019 a las 18:29

Casado exige explicaciones a Sánchez

La libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si éste es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología. pic.twitter.com/CpiZHUTDH8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 14, 2019

Escuelas Católicas considera "fuera de lugar" y "muy discutibles" las declaraciones

Obispos esperan que el Gobierno no de un "giro de extraordinaria gravedad"

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves ante 2.000 representantes de colegios católicos que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativoque emana del artículo 27 de la Constitución, declaraciones que han provocado un sonoro murmullo entre los asistentes.Celaá ha pronunciado estas palabras durante su intervención en la inauguración del decimoquinto congreso de Escuelas Católicas, que se celebra desde este jueves en Madrid, donde ha afirmado que "del concepto de libertad de enseñanzaque determinados autores han pretendido incluir" dentro del concepto de libertad de enseñanza de la Constitución de 1978."Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen pero, ha dicho Celaá, pronunciando Constitución de tal manera que ha sonado como la palabra 'prostitución', lo que ha generado un murmullo entre los asistentes.El Presidente del PP, Pablo Casado, quiere que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, explique si está de acuerdo con las declaraciones de su ministra de Educación y Formación Profesional. El líder 'popular' ha declarado que "la libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución", de ahí que quiera saber si estas palabras de Celaá corresponden con "el"Hablan de libertad, pero, ha escrito el presidente del PP en su cuenta oficial de Twitter.En la misma línea se ha pronunciado la portavoz adjunta de los conservadores en el Congreso, Sandra Moneo, que, en declaraciones a Europa Press, ha explicado quedespués del acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE esta semana. Moneo ha preguntado a la ministra si este es "el primer paso de este Gobierno en funcionesy ha criticado que Celaá "niegue la libertad de las familias a elegir centro y que sus hijos puedan ser educados en sus propias convicciones", tal y como, según ha apuntado, se recoge en la Constitución (artículo 27.3) y lo avala el Tribunal Constitucional.Escuela Católicas, patronal que agrupa a 2.000 centros educativos de toda España,de la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones. "Agradezco a la ministra que haya venido a nuestro acto, pero me parece que está un poquito fuera de lugar lo que ha dicho en su discurso, a parte de que es muy discutible desde el punto de visto político o jurídico, me parece que no era el momento de hablar de esto", ha afirmado el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, en declaraciones a Europa Press.Para el secretario general de Escuelas Católicas, las palabras de Celaá son cuestionables. "La Constitución habla de libertad de enseñanza, y no detalla en qué consiste esa libertad de enseñanza lógicamente porque no es el lugar, pero tanto la LODE como la LOE, que son dos leyes educativas del PSOE, sí que, ha explicado.Alvira ha recordado que existen varias sentencias del Tribunal Constitucional "que más bien son, y cree que las declaraciones de Celaá forman parte de "un empeño en trasladar a la opinión publica ciertas interpretaciones que justifiquen después las leyes que pueden venir". "Mucho nos tememos que si Podemos tienen influencia en el Gobierno, la proporción de escuela concertada van a querer disminuirla, y eso es algo que nos inquieta", ha reconocido el secretario general de Escuelas Católicas.Los obispos españoles esperan que la "exclusión" que ha hecho este jueves la ministra de educación en funcionesy si no, advierten de que sería "un giro de extraordinaria gravedad" en política educativa. "Esperamos que, en el marco del tono cordial de la salutación de la ministra, la exclusión del derecho de los padres haya sido un lapsus. De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza", ha subrayado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.Los obispos españoles subrayan, por su parte, que el artículo 27 de la Constitución Española leído en sus 10 puntos es "la expresión básica del pacto educativo en España con tres pilares: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho de los padres". Por ello, indican que, si las palabras de la ministra no han sido un "lapsus", supondría "unpara el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social, en el espacio público que las Administraciones han de garantizar conforme a la Constitución y los Tratados internacionales firmados por el Estado".