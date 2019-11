Dimite un concejal del PSOE de un pueblo de Jaén tras desear la violación de las hermanas o madres de votantes de Vox

Publicada el 14/11/2019 a las 18:44 Actualizada el 14/11/2019 a las 19:24

El concejal socialista de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén),, ha presentado sutras publicar el pasado lunes un escrito en Instagram en el que afirmaba que "ojalá un borracho", en referencia a los votantes de Vox, a los que además tildaba reiteradamente de "fascistas", según informa Europa Press.El gobierno local del PSOE en el Ayuntamiento de Beas de Segura ha realizado un comunicado urgente en el quey afirman no compartir "en absoluto" las declaraciones publicadas en el perfil personal de Instagram del que hasta ahora era concejal de Juventud.Dice el comunicado que el Ayuntamiento de Beas de Segura "tiene, a la violencia y el machismo". Finalizan subrayando que José María Soria "ha presentado su dimisión y mostrado supor las inaceptables declaraciones así como aceptado las consecuencias de sus actos".Por su parte, desde Vox, formación que logróen Beas de Segura en las elecciones del 10 de noviembre, se sostiene que están estudiando emprender laspor considerar el comentario constitutivo de "un".Señalan que lamentan "profundamente" estas "intolerables declaraciones que destilan odio y dificultan la convivencia, no ya entre los corporativos de Beas de Segura, sino también entre sus vecinos y el resto de la sociedad, máxime al tratarse de un cargo público, que debe ser ejemplar en el respeto al resultado de unas elecciones democráticas, sean de su agrado o no".