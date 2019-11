La Faes de Aznar cree que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "terminará mal, aunque no sea pronto"

Publicada el 14/11/2019 a las 12:17 Actualizada el 14/11/2019 a las 12:32

Acaba con la "credibilidad" del PSOE

Podemos y el derecho de autodeterminación

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) considera que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez,al sellar un preacuerdo de coalición con Podemos que obedece a su apremio "para mantener el poder a cualquier precio". Además, cree que la, "agravada" tras las elecciones, es una "tentación irresistible" que utilizarán los independentistas para "avanzar en su estrategia de ruptura".La fundación que dirige el expresidenteseñala en su análisis, que ha recogido Europa Press, que Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "protagonizan una obra de difícil caracterización que se mueve entre el enredo y el drama". Eso sí, augura queporque "terminará mal, aunque no sea pronto".Este martes Aznar ya aseguró que tras las elecciones generales había dos opciones:que incluye a "comunistas e independentistas". Y recalcó que Sánchez ha elegido "la peor fórmula" al apostar por un acuerdo con Podemos.Siguiendo ese mismo argumento de Aznar, Faes recalca que la decisión de Sánchez ha sido "dictada" por sus "apremios para, urgido por el fiasco de las elecciones que creyó e hizo creer a su partido que reforzaría su posición".A su entender, el "primer precio pagado" por Sánchez y el PSOE es el de. "No es que Sánchez mintiera cuando nos explicaba el insomnio que le produciría un gobierno con Podemos, es que simplemente para él las categorías de verdad o mentira no existen", afirma la fundación.Según Faes, la otra parte del precio que el PSOE y Sánchez están dispuestos a pagar es el de "llevar al sistema político de la Constitución a su peor crisis", en un momento en que sus aliados tienen motivos para pensar que "nunca lo han tenido mejor en su proyecto de, unidad y Estado de derecho" que hay en España desde 1977.Así, indica que para los nacionalistas e independentistas el modelo autonómico esen sus proyectos y "la debilidad de Sánchez, agravada tras las elecciones, es una tentación irresistible para avanzar en su estrategia de ruptura".En cuanto a Podemos, Faes recalca que "nada indica que haya cambiado sus objetivos" y recuerda que, que abandera el falso derecho de autodeterminación y sostiene un modelo económico que nunca, en ningún sitio, ha producido más que miseria y retroceso"."Nadie puede sostener seriamente que esta fórmula que el PSOE y Pedro Sánchez van a aplicar nos permitirá afrontar el desafío secesionista en Cataluña,, ni nos hará más fuertes en Europa", afirma, para subrayar que el Gobierno que se avecina hará "empeorar la posición de España".Faes cree que ese empeoramiento es "más que probable" que se produzca por mucho que "los vendedores del nuevo gobierno" recurran a "los viejos trucos", como decir que ERC es "un grupo muy moderado" o. Por eso, opina que "Frankenstein comparado con lo que parece venir resultará un modelo de armonía".