Publicada el 14/11/2019 a las 17:20 Actualizada el 14/11/2019 a las 17:46

Posible delito de terrorismo: "Independencia o barbarie"

Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civillos cortes en la AP-7 convocados entre el lunes y el miércoles por Tsunami Democràtic, además del frustrado sabotaje de ayer contra el AVE en Bàscara (Girona) donde fue identificado un coche propiedad de la hija del presidente de la Generalitat, Quim Torra, según han informado a Europa Press fuentes policiales.En las diligencias se ha incorporado el frustrado sabotaje de ayer contra el AVE en Girona por varios activistas de los CDR, donde fue identificado por los Mossos un, en el que viajaban dos personas, un hombre y una mujer.Los mandos de los Mossos, Policía y Guardia Civildesde el inicio de las protestas independentistas una vez que el 14 de octubre se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés Cuatro días después, la Audiencia Nacional abrió una investigación por. El juez Manuel García Castellón ordenó que se cerrara sus páginas web y perfiles en redes sociales, abriendo una nueva línea de investigación a la ya iniciada contra nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos con precursores de explosivos y planes de realizar diversos sabotajes.Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que la causa que se sigue en la Audiencia Nacional no se centra tanto en las protestas violentas en sí como en la organización de las mismas, por lo que el objetivo no es asumir las investigaciones abiertas contra los más de doscientos detenidos que han dejado las movilizaciones post sentencia, sino seguirCoincidiendo con su nacimiento, Tsunami Democràtic fue"saludado" por, entre ellos el expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo cuando se iniciaron las protestas que los incidentes violentos en Cataluña estaban "protagonizados por grupos minoritarios muy organizados, con un mando y una estrategia evidente".Según fuentes policiales, el comunicado difundido ayer por los CDR refuerza la tesis de que las acciones tras las elecciones generales del 10-N se puedenEn su cuenta de Twitter, los CDR se felicitaron este miércoles de las acciones de protesta de los últimos días y de las pérdidas económicas generadas con el bloqueo de accesos y de mercancías procedentes de Europa, y aseguraban que el caos seguirá, con una amenaza:, dentro de un "nuevo ciclo de acciones de la revuelta popular".Entre las diligencias remitidas a la Audiencia Nacional se incluye la actuación de ayer de los Mossos en el que se frustró una, concretamente a su paso por el municipio de Bàscara. Los Mossos, según fuentes conocedoras del operativo, identificaron por la tarde el coche de una de las hijas del presidente de la Generalitat, Quim Torra.Las citadas fuentes añaden que el coche de la marca Chevrolety que en el vehículo iban dos jóvenes, varón y mujer. Los policías no pudieron parar el coche, por lo que no consiguieron ver quién lo conducía, pero la placa de la matrícula correspondía a una de las hijas de Torra. La mujer del presidente también participó en el primer acto de Tsunami, el del aeropuerto de El Prat.Los Mossos identificaron en Bàscara durante la tarde a activistas del nuevo grupo independentista Segona Onada tras informaciones recibidas por el cuerpo de qu, que durante la tarde fue cortado preventivamente. La policía catalana acudió al lugar para comprobar si se producía esta supuesta ocupación, con dos furgonetas del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y el Área de Brigada Móvil (BRIMO), y en el lugar identificaron a personas y vehículos.La plataforma Segona Onada, que había anunciado una convocatoria para este miércoles, compartió la noticia de las identificaciones en Telegram, donde expresó: "¡Todas estamos bien! #Seguimos". Segona Onada anunció este miércoles su intención de"presionando" la AP-7, y especialmente en las comarcas de Girona.