Directo | Juan Marín admite que fue un "error" que Cs no se abstuviera en la investidura de Sánchez y lo han "pagado" el 10N

Directo | @AlfonsoAlonsoPP: "No hay voluntad de diálogo con nosotros. El principal obstáculo es Pedro Sánchez, no el PSOE". https://t.co/Jj4XNJuj3f https://t.co/vR0ng5Ruhv — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 15 de noviembre de 2019

En el Pacto #PSOEPodemos lo primero han sido los 10 puntos pactados y en paralelo se ha dicho que la estructura y composición del Gobierno será después de que haya investidura. #5CElDebate2 pic.twitter.com/mjr4bfG8hr — Alfonso R Gómez Celis (@gomezdcelis) 14 de noviembre de 2019

.@anaponton en @OndaCero_es "De momento non temos tomada ningunha decisión, e todo dependerá das negociacións. Terá que haber un compromiso claro coa #AxendaGalega. Temos unha crise importante na industria, nas electrointensivas..." — BNG (@obloque) 15 de noviembre de 2019

Sigue en directo entodas las reacciones políticas de este viernes tras los resultados del 10N:El presidente del PP vasco,, ha lamentado que no hay "ninguna voluntad" por parte del PSOE de lograr un "entendimiento" con el PP de cara a la gobernabilidad del Estado y ha incidido en que "el principal obstáculo hoy en día ni siquiera es el PSOE es Pedro Sánchez".El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y diputado electo por la provincia de Sevilla al Congreso,, ha replicado al expresidente del Gobierno Felipe González que el preacuerdo que ha firmado el secretario general del partido, Pedro Sánchez, con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para un cogobierno en el Ejecutivo central es programático y "no se hablará de gobierno hasta que no suceda la investidura".Igualmente, sobre el expresidente de la Junta de Extremadura, que ha insistido en que presentará su baja como militante del PSOE si finalmente Sánchez "forma Gobierno con Podemos, ERC y los independentistas", el dirigente estatal ha recordado que "eso es antiguo, ya lo dijo en el 2016 y está en su derecho de expresar lo que entienda más oportuno".La vicesecretaria general de Política Social,, ha asegurado sobre la propuesta lanzada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, de una gran coalición para gobernar España y parar el preacuerdo de PSOE con Podemos, que el PP tiene clara "la realidad" y no se plantea "escenarios hipotéticos".El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta,, ha considerado que fue un "error" que su partido no se abstuviera en el debate de la investidura fallida de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central tras las elecciones generales del 28 de abril y eso lo han "pagado" en los comicios del pasado domingo. Marín ha considerado que en Cs "nos hemos equivocado todos" y quees el que ha asumido la responsabilidad, como ningún otro político ha hecho en este país, de renunciar al cargo.El lehendakari,, ha mostrado su "disposición absoluta" a contribuir a la gobernabilidad y a afrontar, sin más "tiempo que perder", los retos económicos, territoriales y políticos que se han de afrontar en España.La portavoz nacional del, ha manifestado este viernes que su apoyo a un Gobierno de coalición con PSOE y Unidas Podemos va a depender de la "voluntad" del PSOE de atender la agenda gallega, afirmando que tiene que haber un "compromiso claro".El diputado nacional del, se reunirá finalmente mañana sábado con la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, para negociar su posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El encuentro inicialmente previsto para esta tarde se ha retrasado por un imprevisto en la agenda de la portavoz socialista y tendrá lugar mañana a las 11.00 horas en la sede del PSOE en Oviedo.El presidente de la Generalitat valenciana,, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuenta con el apoyo del PSOE tras firmar el preacuerdo para una coalición con Podemos. Ha minimizado así, las críticas vertidas por el histórico dirigente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra o las dudas expresadas por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.La portavoz parlamentaria del PSOE,, tiene ya en agenda para la semana que viene encuentros con Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), y con el Bloque Nacionalista Galego (BNG).