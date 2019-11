El jurado declara culpable a Rodrigo Lanza de un delito de lesiones con imprudencia y resultado de muerte

Publicada el 15/11/2019 a las 14:37 Actualizada el 15/11/2019 a las 14:38

El tribunal popular que ha juzgado a Rodrigo Lanza en la Audiencia Provincial de Zaragoza ha declarado al acusado, que costó la vida al zaragozano Víctor Lainez en diciembre de 2017. Informa Europa Press.El fallecido llevaba unoscuando sucedieron los hechos, que tuvieron lugar durante la madrugada del 8 de diciembre de 2017, en el bar 'Tocadiscos' de Zaragoza. Dicho hecho sirvió a la acusación para pedir el asesinato con agravante de alevosía y motivación ideológica, lo que ha sido descartado por el jurado y lo fue para la defensa, que pidió la absolución.El juicio comenzó el pasado 4 de noviembre con las intervenciones de la fiscal, los abogados de la acusación y la defensa, así como el acusado, quien respondió únicamente a las preguntas de su abogado. La vista se prolongó hasta este martes, día 12, compareciendo 16 peritos y 34 testigos. El jurado ha estado formado por nueve personas y ha deliberado a lo largo de este miércoles y jueves.El Ministerio Fiscal, la acusación particular, ejercida por la familia de Laínez, y la acusación popular, que representa Vox, han solicitado una pena de 25 años de prisión por asesinato con las agravantes de alevosía y motivación ideológica. Por su parte, elSegún el relato de la fiscal, durante la madrugada del 8 de diciembre de 2018, Lanza entró en el bar 'El tocadiscos' de la capital aragonesa, acompañado de tres personas y, en un momento dado, uno de ellos reconoció a Víctor Laínez "como persona conocida de ideología de ultraderecha", lo que tensó, puso nervioso y molestó a Lanza, de ideología "completamente contraria", asegura el Ministerio Público.Lanza decidió aproximarse y le reprochó su ideología a Laínez, llamándole "facha, fascista" y afirmando que no querían "gente de esas características en esa zona", tras lo que Laínez le contestó que era "sudaca" y que se volviera a su país, según el relato de la Fiscalía. Lanza es originario de Chile.Cuando Lanza y sus tres acompañantes salían del establecimiento, hubo de nuevo un "cruce de palabras" en las puertas del bar, tras lo que Laínez entró y se sentó y Lanza salió a la calle. No obstante, en un momento determinado Lanza volvió a entrar yEn su exposición, el Ministerio Fiscal resaltó que los forenses estiman que Lanza utilizó un objeto contundente por la intensidad del traumatismo, pero. La fiscal dejó claro que Laínez no tuvo "capacidad de defensa alguna", de ahí que lo consideró un ataque con alevosía.y Lanza fue detenido el día 11 de diciembre de 2017 por la Policía Nacional. Desde entonces y hasta 15 día antes del juicio, ha estado en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera.El abogado de la familia de Laínez, Juan Carlos Macarrón, ha argumentado durante el juicio que el origen de la agresión "fue ideológico" y que se ha intentado "confundir con una pelea", pero "nadie retenía" a Lanza y sus acompañantes cuando salían.Por su parte, el abogado de la defensa, Endika Zulueta, había pedido la absolución porque, al tiempo que consideró que "no hay razones políticas" en lo ocurrido.En su declaración en el juicio,, por lo que solo actuó para defenderse.