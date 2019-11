La OCDE aplaza la publicación de parte de los resultados españoles del 'Informe PISA' tras detectar anomalías en la prueba de lectura

Publicada el 15/11/2019 a las 12:16 Actualizada el 15/11/2019 a las 13:21

20 preguntas en 25 segundos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha decididodel Informe PISA, cuya publicación está prevista para el próximo 3 de diciembre, tras detectaren las respuestas de los estudiantes en la prueba de lectura en algunas zonas de España. Las anomalías detectadas se extienden a varias comunidades autónomas, pero la OCDE descarta que se haya producido unorganizado.Según han informado fuentes de la OCDE a Europa Press, la decisión de aplazar la publicación de parte de los resultados españoles del Informe PISA, cuya publicación está prevista para el próximo 3 de diciembre, se ha tomado tras detectar anomalías en las respuestas de los estudiantes en "cinco o seis" comunidades españolas, aunque subrayan que no existenni similares entre los centros donde se han registrado estasEn un comunicado, la OCDE explica que está trabajando con el Gobierno de España paradel comportamiento "anómalo" de las respuestas a la prueba de lectura que "no reflejan en nivel real de competencia de los estudiantes".Además, la OCDE no descarta que las pruebas deestén también afectadas por este "comportamiento anómalo", aunque en menor medida.de todas las comunidades españolas participaron el año pasado en las pruebas del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido como PISA por sus siglas en inglés, que desde el año 2000 evalúa las capacidades de estudiantes de todo el mundo en lectura, matemáticas y ciencias.Las pruebas del Informe Pisa están destinadas a alumnos de 15 años, justo cuando se acercan a terminar la educación obligatoria, y se realizan cada tres años. En España, las pruebas se aplican en todas las comunidades autónomas con una muestra ampliada de unos 50 centros en cada región que permitirá obtener resultados autonómicos. La, y del mismo modo se seleccionan, por azar, los 42 alumnos que hacen la prueba en cada instituto.Según el comunicado de la OCDE, "los datos de España han cumplido los estándares técnicos de PISA y no se ha apreciado ningún error técnico ni manipulación de los mismos", aunque "algunos datos muestran un cpor parte de los estudiantes".En concreto, en la prueba de lectura "un número relevante de estudiantes españoles respondieron a una sección nueva de la prueba de lectura (la sección de fluidez lectora) de una forma que erasu competencia lectora real", explica la OCDE."Como esta evaluación se hizo a través de ordenador, las acciones de los estudiantes quedaron registradas y se ha podido realizar un seguimiento de lo que hicieron. En muchos casos, los estudiantes contestaron la sección de fluidez lectora de manera apresurada, empleando", añaden desde la OCDE, señalando que esta representa la principal anomalía de las pruebas.En otros países, los estudiantes que realizaron este prueba "emplearon por lo generalen contestar esta sección, dependiendo de lo rápido que pudieran leer".Desde la OCDE han precisado a Europa Press que estas respuestas anómalasen los centros educativos donde se han registrado. "No podemos pensar que un colegio ha invitado a los alumnos a no tomarse en serio las pruebas", aseguran desde la OCDE."Una vez que conozcamos la extensión del problema en profundidad y comprendamos sus causas y consecuencias, la OCDE decidirá cuál es la mejor forma de publicar los resultados de Lectura en España. Mientras tanto, estos resultados no deben ser hechos públicos", sentencia la OCDE en el comunicado.El Ministerio de Educación y Formación Profesional, que coordina la prueba en España a través del Instituto Nacional Evaluación Educativa (INEE),de la OCDE.