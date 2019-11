El Ayuntamiento de Madrid "no sabe" qué hacer con la Ingobernable

Publicada el 18/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/11/2019 a las 18:08

#Comunicado

"Tú que pasaste por aquí, entraste a la Ingo, la cambiaste y te cambió, y saliste más ingobernable de lo que entraste: entendimos que nos necesitábamos, entendimos que la vida sin espacios compartidos un poco ingobernables no es verdadera vida"https://t.co/rZ5WMTack1 pic.twitter.com/Lm8WJgKg6Z — La Ingobernable ️ (@CSIngobernable) November 13, 2019

Esta mañana he lanzado un tuit respecto del desalojo de la ingobernable que creo se ha malinterpretado. Pretendía defender el diálogo y la búsqueda de acuerdos frente a la mano dura del PP pero no se ha entendido así. Pido disculpas y borro el mensajehttps://t.co/MkG24G0KB9 — José Manuel Calvo (@josemanuel_co) November 13, 2019

Ayuntamiento de Ana Botella y la Fundación Ambasz

info Libre

Queremos enviar un fraternal abrazo a los compañeros y compañeras de @CSIngobernable. Una isla de transformación desde abajo y encuentro igualitario entre personas diversas.

¡10, 100, 1.000 centros sociales!

¡Los sueños no se desalojan!#DesalojanLaIngo https://t.co/4e3viQJXLL pic.twitter.com/KQkODq5Y19 — CSC Luis Buñuel (@CSCLuisBunuel) November 14, 2019

El Ayto. @MADRID ha desalojado el @CSIngobernable, de madrugada y sin previo aviso con su alcalde jactándose de no negociar.

Desde nuestro balcón en #Málaga todo el apoyo a nuestrxs compas. La Ingo vive! Las ideas no se desalojan!

#DesalojanLaIngo pic.twitter.com/IzVYxCEJUN — La Invisible (@LaCasaInvisible) November 13, 2019

CorruPPtos

Tras el desalojo de la Ingobernable en la madrugada del martes al miércoles, las principales agrupaciones sociales del centro de Madrid se quedan sin centro de reunión, algunos vecinos del barrio de Las Letras sin poder hacer sus reuniones del AMPA y la capitalEl Ayuntamiento de Martínez Almeida no se pronuncia sobre a qué van a destinar ahora ese espacio de 3.000 metros cuadrados situado en el Paseo del Prado ya que argumenta que. Aunque sí se pronuncia sobre el estado del inmueble afirmando que se encuentra en. Algo que niegan rotundamente asiduos al centro.Desde la Asamblea de la Ingobernable no se manifiestan sobre si van a okupar otro espacio, pero dejan claro que El primer intento de desalojo tuvo lugar el pasado 28 de agosto, pero gracias a la movilización ciudadana se paralizó. Aunque. Un mes y medio después, la policía regresó, pero esta vez sin previo aviso y de madrugada, por lo que el espacio no contaba con el apoyo ciudadano de la anterior ocasión, en la que más de 300 personas blindaban la puerta del centro.Aunque sí tuvo mayor afluencia la manifestación posterior al desalojo definitivo , en la que más deacudieron a protestar por el cierre del conocido centro social.Otro de los lugares de enfrentamiento han sido las redes sociales. A través de estas plataformas, algunos de los líderes dese hacían eco estos días de las infructuosas negociaciones que llevó el anterior Ayuntamiento liderado por Manuela Carmena con La Ingobernable, culpando al espacio de no llegar a buen puerto. Entre ellos, destacó el mensaje del concejal, que tras la críticas en Twitter borró el tuit y pidió disculpas por si se había podido malinterpretar.Ahora el inmueble vuelve a estar en manos del Partido Popular . Durante el mandato de Ana Botella , en el año 2013, la entonces alcaldesa, estrechamente relacionado con José María Aznar,para la construcción del museo de Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU). Estey tras cuatro años en desuso un grupo de 20 manifestantes contra la mercantilización del centro de Madrid okupó el espacio.El nuevo Ayuntamiento de Madrid presidido por José Luis Martínez-Almeida se tomó desde la campaña electoral el Otros muchos espacios autogestionados de la geografía española vieron, y ven, en la Ingobernable unalgo que no comparten desde la actual Alcaldía. En estos últimos días muchos han mostrado su solidaridad con el desalojo del inmueble."Nosotras apoyamos todos los proyectos que deseen desarrollar procesos de participación y politización desde abajo, desde lo comunitario., como otros centros sociales, por los vínculos relacionales, que son lo más importante para nosotras". "Las redes que se generan de afecto y solidaridad. El sentir que no estamos solas, que tu lucha es mi lucha.", declaran adesde el Centro Social Luis Buñuel (Zaragoza).. Ha sido punta de lanza en el corazón de la bestia. Ha habido gran colaboración desde el principio porque venimos y vamos a lo mismo", afirma un portavoz del malagueño centro social La Invisible.Durante estos meses de incertidumbre, desde la Ingobernable lanzaron iniciativas de todo tipo, desde aumentar el número de, hasta una pequeña, titulada CorruPPtos, de la que ya están disponibles los tres primeros episodios. Esta miniserie explica paso por paso cómo nació y a qué se enfrentó este proyecto ingobernable.