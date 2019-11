El PRC da por cerrado el acuerdo para apoyar la investidura de Sánchez tras la reunión con Lastra

Publicada el 16/11/2019 a las 14:16 Actualizada el 16/11/2019 a las 14:17

Defensa de Cantabria

El, ha dado este sábado portras celebrar un encuentro con la portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, en el que "ha habido plena sintonía en los planteamientos básicos, tanto a nivel general como a nivel de Cantabria", según recoge Europa Press. A la salida de la reunión, que se ha prolongado durante más o menos una hora y media, ha destacado que en la reunión han hecho un análisis pormenorizado de la situación y han acabado con "prácticamente plena armonía" en las líneas básica y las líneas rojas, en las que ambas formaciones coinciden."Hay una buena disposición a llegar a acuerdos y, que no respete las leyes ni se puede hablar de cuestiones como presos políticos o amnistía. El PSOE nos ha ratificado que en los temas de unidad territorial van a mantenerse firmes, otra cosa es que haya diálogo", ha dicho Mazón, que ha indicado quey de si quieren o no que haya un Gobierno.El diputado cántabro ha manifestado quepor lo que ahora cabe esperar lo que ocurre de aquí al 3 de diciembre con el resto de grupos. "Yo creo que hay más posibilidades de que salga adelante - el Gobierno de PSOE y Podemos - que de que no salga porque creo que todo en esta vida es cuestión de ver cual es la alternativa y en este casoy eso es muy difícil cuando hay alguien que lo pueda impedir", ha destacado Mazón.En cuanto a los asuntos que tienen que ver con Cantabria, el diputado del PRC ha recordado que tienenque, según ha dicho, se va a respetar y que vincula al Gobierno de España con algunos compromisos con la comunidad cántabra. Ha insistido en que ellos no buscan "barrer para casa" ni aprovecharse de "la debilidad de un candidato", sino quePor su parte,a los medios de comunicación y únicamente ha mostrado su disposición al diálogo a la llegada a a la reunión, un encuentro que se ha celebrado en la sede de PSOE en Oviedo.