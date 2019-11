Puig se muestra a favor de que Sánchez coja el teléfono a Torra para "comenzar por el principio"

Publicada el 16/11/2019 a las 16:06 Actualizada el 16/11/2019 a las 16:35

El president de la Generalitat Valenciana y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig , se ha mostrado Quim Torra , para "comenzar por el principio": "El principio es hablar". Así se ha pronunciado Puig este sábado en una entrevista en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press.Puig ha asegurado que "no ve una alternativa mejor" para el conjunto de España que la planteada en el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, y ha instado a los. Ante el planteamiento del entrevistador de si el PSOE debería apostar por un acuerdo cono con, Puig ha afirmado: "Yo creo que los electores ya han decidido. Creo que, aunque no es para tirar cohetes, pero hay una mayoría progresista. Y lo que ha pasado con Cs, creo que es bastante definitorio".En este sentido, el jefe del ejecutivo valenciano ha incidido en que "a los independentistas no se les está pidiendo la adhesión a este gobierno", sino "que" para "empezar un diálogo complicado y complejo, pero que es inevitable".Para Puig, la manera de afrontar este diálogo es "sin esperar grandes resultados el primer día, es una cuestión en la que hay de tener paciencia, moderación y tranquilidad". "Creo que hay posiciones en estos momentos muy dispares, confrontadas si se quiere", ha señalado Puig, quea una situación que es muy compleja".Preguntado sobre si este diálogo debería incluir la situación de los políticos presos, ha señalado: "Hay que ir muy poco a poco, sabemos que partimos de posiciones muy distantes, pero se pueden encontrar puntos de diálogo". A este respecto, Puig ha pedido que se hable "de aquello que está en el mundo real". ". En una mesa cada uno puede plantear lo que considere, pero tenemos que hacer un ejercicio de realismo y de pragmatismo", ha apuntado, para señalar que "dentro de la Constitución y el Estatut de Cataluña aún hay espacio para avanzar". "Se lo dije al president Puigdemont cuando hablé con él hace unos años: si no se cree en la legalidad, ¿cómo va a creer la gente en una nueva legalidad? Romper la legalidad unilateralmente no ofrece ninguna seguridad jurídica para nadie, ni siquiera para aquellos que la rompen", ha indicado.A preguntas del entrevistador sobre si considera que en Cataluña existe un conflicto político o una crisis de convivencia,: "Hay un conflicto político que concluye en una situación de difícil convivencia", ha manifestado. Además, ante la posibilidad de que se produzca otra reunión como la de Pedralbes de diciembre de 2018 entre Sánchez y Torra, ha considerado: "Espero que esta nueva etapa de cooperación y colaboración permita volver al espacio institucional, que es el que canaliza la civilidad".