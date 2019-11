Sánchez, a la militancia del PSOE: "El acuerdo con Unidas Podemos resulta imprescindible a la vista del resultado"

Publicada el 16/11/2019 a las 12:09 Actualizada el 16/11/2019 a las 12:59

“Como militante, tienes en tu mano la decisión de ratificar el acuerdo al que hemos llegado con Unidas Podemos, para el que pido tu voto favorable el próximo 23 de noviembre.”



https://t.co/aKUzGYV99l



Carta de nuestro secretario general, @sanchezcastejon, a la militancia. pic.twitter.com/csRHP1Kt1C — PSOE (@PSOE) November 16, 2019

Avisa de "la ultraderecha fortalecida"

Pide responsabilidad al resto de fuerzas

Proceso de consulta a la militancia

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha mandado unacon Unidas Podemos , que califica dey que garantiza "un único gobierno cohesionado, basado en la lealtad y solidaridad gubernamental", según recoge Europa Press."El acuerdo ha sido posible cuando una y otra parte nos hemos convencido plenamente. Ahora, ambos tenemos las garantías que necesitábamos", explica Sánchez, quien destaca que el acuerdo firmado el pasado martes abre paso "al primer gobierno nacional de coalición en la historia de nuestra democracia reciente". ". Para el PSOE era condición indispensable garantizar un único gobierno cohesionado, basado en la lealtad y la solidaridad gubernamental. Especialmente en los asuntos económicos y territoriales capitales", explica Sánchez a los militantes socialistas [ aquí puedes leer la carta íntegra ].Además, el secretario general del PSOE ha recordado que en la campaña electoral prometió,para superar el bloqueo político, tal y como ha demostrado con una propuesta que se hizo "efectiva en menos de 48 horas" de las elecciones generales. Por eso, ha animado a laporque, según ha señalado, el gobierno de coalición de izquierdas es "el único capaz de romper el ciclo interminable de elecciones y bloqueos sucesivos que arrastramos desde hace cuatro años".Además, Sánchez ha advertido de que la coalición entre ambas formaciones es lapara los ciudadanos que miran "con preocupación el auge de una ultraderecha fortalecida por unas derechas que se acobardan ante sus mensajes de odio y que se abrazaron a ella en gobiernos autonómicos y municipales cada vez más retrógrados". "Una ultraderecha fortalecida por quienes les dan cobertura en sus proclamas contra pilares constitucionales tan esenciales como la igualdad de género, la libertad de expresión, la protección de las minorías o el propio Estado de las Autonomías", ha añadido.Al respecto, el socialista ha asegurado que, como tampoco que "se frustre la voluntad mayoritaria de contar con un gobierno progresista". "Y menos aún, que se perpetúe el bloqueo político que impide que nuestro país tenga gobierno. España no puede vivir en la interinidad política por más tiempo", ha insistido.Sánchez ha admitido que el camino "no será sencillo" porque la "ultraderecha ha contaminado buena parte de las fuerzas conservadoras con sus postulados extremistas y sus métodos de falsedad, insulto e intimidación", pero que se recorrerá "sin perder de vista las metas: impulsar la justicia social frente a la desigualdad; la limpieza contra la corrupción y la convivencia ante la confrontación y el odio".Sánchez ha apelado también a que el resto de fuerzas parlamentarias tengan también esa, especialmente aquellas que ", para que contribuyan a buscar soluciones allí donde otros se empeñan en poner obstáculos".Según ha especificado, la responsabilidad que pide al resto de partidos es para "ensanchar las bases del acuerdo para contar con una mayoría sólida a lo largo de toda la legislatura". "El Gobierno que estamos propiciando con el preacuerdo es, desde luego, el que puede dar mejores respuestas a los problemas nacionales", ha puntualizado el presidente del Gobierno.Entre ellos, Sánchez ha resaltado que el Ejecutivo, formado por ambas formaciones, estará, que apueste por el crecimiento y la innovación en la economía, que avance en el reconocimiento de nuevos derechos, que lidere la lucha contra el cambio climático, que fortalezca la cohesión territorial desde el diálogo y las leyes y no promueva la confrontación y el enfrentamiento entre españoles". "Todo ello cumpliendo con los compromisos económicos y presupuestarios que derivan de nuestra firme apuesta europea", ha sentenciado.Antes de finalizar su carta, Sánchez ha vuelto a pedir el apoyo a la militancia socialista que tiene en su mano la decisión de ratificar el acuerdo con Unidas Podemos el próximo 23 de noviembre y abrir la puerta a, sino que tiene metas "mucho más ambiciosas, como mejorar la vida de las mayorías y construir un país más justo y más solidario"."Necesita por eso la colaboración activa y el apoyo de los ciudadanos comunes y corrientes, de las grandes mayorías, que son los destinatarios principales de su acción. El corazón de esas grandes mayorías, quien recoge su sentir y lo mejor de sus valores en cada rincón de España, es la militancia socialista. Por eso, pido mucho más que tu voto. Solicito también tu compromiso y tu colaboración para trazar, difundir y defender la acción de ese gobierno de coalición progresista frente a todos los obstáculos que nos interpongan en el camino", ha concluido.La consulta a la militancia, la primera a nivel nacional que organiza la actual dirección del partido, se llevará a cabo ely se convocará oficialmente este lunes próximo, cuando así lo decida formalmente la Ejecutiva Federal.Tanto los Estatutos Federales del Partido Socialista como el reglamento que los desarrollapara compartir el Gobierno así como aquellos que supongan investir presidente al candidato de otro partido. Las normas establecen que la opinión de los militantes será vinculante.El calendario para la organización de esta consulta, pendiente aún de aprobación por la Ejecutiva Federal, señala que el censo se cerrará el mismo día en que se convoque oficialmente la consulta. Del 19 al 22 de noviembre el partido podrá desplegar una campaña informativa sobre la misma, mientras que del 14 a las 20 horas del 21 de noviembre los militantes que deseen participar podrán inscribirse a través de Internet. Para, mientras que el voto presencial podrá hacerse sólo el día 23. A partir de ese mismo día se proclamarán los resultados provisionales