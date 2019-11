Torra pide a Sánchez que le llame y asegura que "en breve" convocará la mesa de partidos

Publicada el 17/11/2019 a las 13:12 Actualizada el 17/11/2019 a las 14:27

"Decepción" con los partidos

Juicio por desobediencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha pedido al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez , que. En una entrevista en el diario Ara este domingo recogida por Europa Press, Torra ha concretado que: "Aquí no hay un problema de convivencia, hay un problema de democracia", ha defendido.El president ha explicado que, por lo que ha pedido que le devuelva la llamada, ya que considera que "es muy importante este reconocimiento mutuo".También ha reclamado que para retomar las negociaciones debe haber bilateralidad, respeto,, y que no haya condiciones por ninguna de las partes. Ha asegurado que para volver a las negociaciones de Pedralbes se debe ", del relator, que debe ayudar a vestir un proceso de negociación serio y creíble".: "No votaremos a cambio de nada. En absoluto. Ni daremos más cheques en blanco", y ha deseado que el pacto con Podemos provoque un giro político.Preguntado por la respuesta a la sentencia por parte de los partidos, el presidente catalán ha dicho que tiene, y ha lamentado que a los partidos independentistas les cueste encontrar un horizonte común, que considera imprescindible. "Yo pienso que", ha asegurado Torra, que ha añadido que busca un gran acuerdo en el independentismo, y se ha mostrado convencido de conseguirlo porque los partidos no decepcionarán a la ciudadanía, en sus palabras.Sobre los, Torra ha afirmado que se llegará a un pacto: "Y ahora que ya hemos acabado todas las elecciones del mundo –esperemos– nosotros aspiramos a sacar adelante unos presupuestos para poder culminar el proceso de independencia".El presidente del Ejecutivo catalán ha destacado que, al que está citado por desobediencia, pensando que será "inhabilitado"., ha insistido Torra, que ha sostenido que tiene una fe enorme en su defensa y que irá al juicio para acusar al Estado de vulneración de derechos humanos, ha dicho textualmente.