Unos 80 altos cargos del Gobierno de Rajoy reciben permiso para ir al sector privado tras la moción de censura

Publicada el 17/11/2019 a las 13:57 Actualizada el 17/11/2019 a las 14:52

Santamaría, Morenés o Lassalle

Unosdel Gobierno de Mariano Rajoy han pasado adesde el cambio de Gobierno que se produjo con la moción de censura de junio de 2018 hasta ahora, todos ellos con autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses, que vigila el paso del sector público al privado durante los dos años siguientes a dejar estos cargos, informa Europa Press. El Portal de Transparencia ha actualizado esta semana toda esta información relativa a los altos cargos de la Administración del Estado, datos desde 2013 de los miembros del Gobierno y de otros órganos del Estado que tras su cese han pedido pasar a empresas privadas.La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entró en vigor a finales de marzo de 2015, impide a estos directivos durante losa dejar el puesto "prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".Para vigilar que esto se cumple, quienes quieran dar el paso, que revisa cada caso y da o no su autorización.y apenas se rechaza un 2% de media, según los últimos datos facilitados al Congreso por el Gobierno el año pasado.La moción de censura provocó la salida del Gobierno del PP y de muchos altos cargos que fueron sustituidos por la llegada de los dirigentes del PSOE. Unos, entre los que se encuentran casos ya conocidos como el de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , que fichó por el bufete de abogados Cuatrecasas Desde la convocatoria de las elecciones de abril, sólo hayy que han presentado una solicitud a la Oficina de Intereses. Los tres últimos son Miguel Marín, ex presidente del Puerto de Melilla, que ha recibido autorización para llevar su propio despacho de abogados; Marcos Peña Pinto, ex presidente del Consejo Económico y Social, que ha entrado en el consejo de administración de la farmacéutica Rovi, y José Luis Urcelay, segundo Jefe del Estado Mayor de la Defensa, autorizado para prestar servicios de asesoría en Abengoa, Everis Aeroespacial y Oesia.Otros tres de ellos comunicaron su paso a, al mismo tiempo que se presentaban a las elecciones autonómicas o generales y consiguieron sus escaños: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Pablo Zuloaga y Virginia Barcones, ex delegados del Gobierno en Andalucía, Cantabria y Castilla y León, respectivamente. Además, Isaura Leal planteó su ingreso desde el Comisionado contra el reto demográfico a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y es hoy diputada en el Congreso.Sin embargo, en la información publicada aparecen también autorizaciones concedidas últimamente por la Oficina de Conflictos a altos cargos que fueron cesados mucho antes. Por ejemplo, la propiaLa última autorización concedida es para, que fue directora adjunta del gabinete de Mariano Rajoy en Presidencia del Gobierno y ahora es. Se trata de la, el director de gabinete de Rajoy José Luis Ayllón, así como el ex ministro de Economía Román Escolano.También aparece en la información publicada por Transparencia otro exministro de Rajoy, Pedro Morenés , que dejó Defensa en 2016 pero que hasta el año pasado tenía aún que comunicar sus movimientos en la empresa privada. Figuran dos autorizaciones concedidas en septiembre y julio de 2019 para presidir el, dedicada al sector de datos en las redes de energía eléctrica, y el consejo asesor de la consultora Talengo.Aparecen además otros altos cargos como la directora de gabinete de Sáenz de Santamaría en Vicepresidencia, María González Pico, quien en septiembre ha recibido permiso para ofrecer "asesoría estratégica en temas de comunicación" por cuenta propia. En 2018 fue autorizada a trabajar en Tinkle Communications.Destaca el caso de, ex secretario de Estado para la Sociedad de la Información, que ha obtenido: asesorar a la empresa Y Kratos 3000, colaborar con la consultora Ideograma, dirigir el Foro sobre humanismo tecnológico de Esade, colaborar en prensa y dar clases universitarias.