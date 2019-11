Publicada el 18/11/2019 a las 18:36 Actualizada el 18/11/2019 a las 20:38

RELACIÓN DE MISAS ORGANIZADAS POR LA FNFF QUE SE CELEBRARÁN EN SUFRAGIO POR EL ALMA DEL GENERALÍSIMO FRANCO

De la Falange a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X

“Hay que llevar la apología y la exaltación del franquismo al Código Penal”

info Libre

La exaltación pública de la dictadura volverá a repetirse en el cuadragésimo cuarto aniversario de la muerte de Francisco Franco. Es el primer 20N que se celebra con los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos. Sin embargo, esto no ha impedido que los colectivos franquistas preparen actos por toda España para perpetuar la memoria del general golpista. Así, la Fundación Nacional Francisco Franco ha organizadode la Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias, Extremadura, Islas Canarias, Castilla y León, Aragón y Comunidad de Madrid. Ceremonias a las que se suman las convocadas por la Falange en recuerdo de su fundador, José Antonio Primo de Rivera, cuyos restos continúan inhumados en la basílica de Cuelgamuros a la espera de que el Gobierno inicie los trámites para su traslado a un lugar no preeminente del templo. Desde los colectivos memorialistas piden acabar con este tipo de actos “llevando al Código Penal” la “apología o exaltación” de un “régimen genocida”.A pesar de que los restos del dictador llevan casi un mes reposando en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, los homenajes a la figura del caudillo en Madrid arrancarán este 20 de noviembre en el complejo monumental. La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) estará presente en la misa que se celebrará a las 11.00 horas en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ya en 2018, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez inició el expediente para la exhumación, la tradicional ceremonia congregó a medio millar de personas en el templo. Durante la liturgia, el prior llamó a orar por las almas de “de todos los caídos” durante la Guerra Civil,, y por las de “otros difuntos sepultados” en Cuelgamuros, así como señaló la necesidad de “alcanzar la paz sin odio, sin rencor, sin venganza, siendo capaces de construir el futuro de España sin destruir su pasado”. Tras la liturgia, algunos de los presentes rodearon y besaron las tumbas de Franco y Primo de Rivera.La FNFF también había previsto la celebración de un acto exclusivo para los miembros de su patronato en el camposanto donde se encuentra inhumado el dictador por decisión del Gobierno –con el aval del Tribunal Supremo–. Pero, según confirman desde la fundación, ha sido suspendido por “coincidencia de tiempo con la misa” en Cuelgamuros. Continúa en pie, sin embargo, la ceremonia que se celebrará a las 19.00 horas en la parroquia de la Inmaculada Concepción, ubicada en. Este ha sido el lugar elegido para la tradicional liturgia después de que los responsables de la Iglesia de San Francisco de Borja, la parroquia de toda la vida de la familia Franco, se negasen a oficiar la misa por el alma del dictador. “Ha denegado el funeral alegando orden superior, amén de otras 'sandeces' y mentiras como que el del año anterior adquirió tinte político , (…) una falacia descomunal”, criticó en octubre el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Juan Chicharro, en una carta escrita en el diario La Razón Además de las ceremonias en la capital, la Iglesia también ha autorizado misas en recuerdo del dictador en. Este mismo lunes, en la Iglesia Colegial de El Salvador, en Sevilla. El 20N la memoria de Franco estará presente en la Iglesia de Santiago (Almería), en el Convento de las Descalzas (Badajoz), en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, en la parroquia Stella Maris (Málaga), en la Iglesia de San José (Santa Cruz de Tenerife), en la Iglesia San Torcuato (Zamora) y en la Iglesia Santiago El Mayor (Zaragoza), así como en algún templo de Asturias que todavía no se ha concretado. A estos actos se añaden los del día 21 de noviembre en la alicantina Concatedral San Nicolás y en la cordobesa Iglesia Trinidad; los del día 22 en la Santa Iglesia Catedral de Granada y en la Iglesia de San Pablo (Las Palmas de Gran Canaria); y la ceremonia organizada para el 23 de noviembre en la parroquia Santa María de África, en la ciudad autónoma de Ceuta.Pero las de la Fundación Nacional Francisco Franco no son las únicas misas en recuerdo al dictador organizadas de cara al 20 de noviembre. Para el próximo miércoles también hay prevista una liturgia en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, una ceremonia que Izquierda Unida, Podemos y el Foro por la Memoria han condenado con firmeza: “La celebración del homenaje al dictador viene a reflejar el peligroso momento en el que se encuentra la democracia en nuestro país,y que promueven, también en nuestro pueblo, homenajes a un dictador que cuenta con miles de muertos a sus espaldas, para cuyas familias esta misa supondrá, a buen seguro, una absoluta y total falta de respeto”. Sólo un día antes, el domingo, la polémica se situó en la localidad extremeña de Villarta de los Montes, donde se ofició una misa en honor al dictador que ha llevado al alcalde socialista a enviar un escrito de denuncia al obispado.Durante el año que se prolongó el proceso administrativo para la salida del dictador de Cuelgamuros, la Iglesia prefirió mantenerse al margen con un mensaje oficial que no se movió ni un ápice del clásico “respeto a la decisión de las autoridades españolas”. Una falta de posicionamiento que le ha granjeado enormes críticas dentro de los sectores ultras. El pasado mes de octubre, varios templos y edificios religiosos de la capital amanecieron con pintadas contra el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, por la exhumación del general. “No habéis defendido a Franco”, escribieron también en una iglesia de València. Una opinión que coincide también con la de Francis Franco, el nieto del dictador, que a pocas horas del traslado de los restos de su abuelo aprovechó una entrevista en televisión para calificar a la Iglesia de “cobarde”., aseveró.La extrema derecha también ha organizado diferentes actos para esta semana. El primero será el rosario por José Antonio Primo de Rivera que se celebrará el 20 de noviembre –aniversario de su fusilamiento– en la sede de la Vieja Guardia, ubicada en el mismo edificio en el que el fundador de la Falange comenzó a despachar como abogado. Un par de días más tarde, el 22N, el partido ultra ha convocado a las 21.00 horas a sus seguidores en la calle Génova, junto a la casa natal de Primo de Rivera, desde donde se desplazarán hasta los Arcos de Moncloa y saldrán en formación hacia el Valle de los Caídos. El sábado 23, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en España ha preparado en la Capilla Santiago Apóstol de Madrid una misa “de reparación por la injusta” exhumación, que será seguida de una ofrenda floral y responso en el cementerio de Mingorrubio. Y al día siguiente hay, un emplazamiento cargado de simbolismo.Desde los colectivos memorialistas cargan con dureza contra la celebración de estos actos, inconcebibles en otros Estados del entorno europeo. “Hay países que sin leyes pero con voluntad política han sabido hacer bien sus deberes”, explica Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (AMRH). En conversación telefónica con, considera que para resolver esta situación no hay que “reforzar” una ley que se ha demostrado “absolutamente ineficaz”. Más bien, continúa, es necesario “penalizar como es debido” los aplausos “a una dictadura genocida”. “Hay que llevar la apología y la exaltación del franquismo al Código Penal . Si no lo hacemos, todo esto se repetirá permanentemente.”, asevera el portavoz del colectivo de memoria histórica, que critica que el procedimiento de exhumación de Franco se llevase a cabo de una forma “tan garantista”: “Parece que el Estado estaba del lado de la familia del dictador”.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya planteó esta posibilidad en la reunión que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantuvo el pasado mes de agosto con colectivos memorialistas. Y el Ejecutivo socialista decidió recoger este guante de cara a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. “Yo sí creo que sería bueno una reforma del Código Penal”, señaló la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, horas después del traslado de Franco al cementerio de Mingorrubio. Una medida que también lleva el PSOE en su programa electoral: “para incluir como delito la apología del franquismo y su exaltación y enaltecimiento en lugares de acceso público”. Algunos expertos en Derecho Constitucional, sin embargo, consideran que este movimiento no tendría encaje en la Ley Fundamental de un país que no ha optado por un modelo de democracia militante.