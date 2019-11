Directo | A la espera de la sentencia de los ERE

Publicada el 19/11/2019 a las 09:07 Actualizada el 19/11/2019 a las 12:40

info Libre

12.15.

11.54.

10.41.

10.30.

10.25.

10.20.

10.15.

10.10.

10.05.

10.00.

9.46.

9.40.

Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos de larecibirán a las 12.00 horas de este martes el fallo en la causa conocida como(ERE), que establecerá si la Junta repartió ilegalmente ayudas durante una década.Sigue en directo entodas las reacciones a la sentencia:El expresidente del Congreso y exministro socialistaha defendido este martes a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán, Manuel Chaves y de la exministra Magdalena Álvarez, antes de que se conozca. "No sé cuál será la condena o si serán condenados, peroen cuanto a su honorabilidad personal", ha declarado.Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucíapara conocer la sentencia del juicio de la conocida como pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que figuran como acusados hasta 21 ex altos cargos de la Administración autonómica.El presidente de la Junta de Extremadura,, ha reconocido que espera una sentencia de los ERE "dura" en un "mal día" al ser amigo de algunas de las personas implicadas. "Obviamente estoy convencido de que no me va a gustar probablemente lo que vaya a oír y en lo humano y en lo personal intentaré estar a su lado, pero evidentemente es algo que,", ha manifestado.El diputado de Compromísha quitado hierro a la influencia que puede tener la sentencia de los ERE, que se conoce este martes,de Pedro Sánchez. "No debería complicarla, evidentemente habrá consecuencias, pero tenemos que pensar por encima de esa sentencia. Lo que están pidiendo los ciudadanos es tener gobierno", ha señalado el dirigente.Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, con total seguridad esta sentencia, sea absolutoria o condenatoria,, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que "le llevará años".Este macrojuicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después eny siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.La secretaria general del PP andaluz, Loles López, denunció esteo lunes que el PSOE-A siempre ha intentoy se ha negado a "colaborar con la justicia". López también acusó a los socialistas de un claro "sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para que los andaluces "no sepan la verdad".La coordinadora general de Podemos Andalucía,, advirtió de quede los expedientes de regulación de empleo (ERE) "ya está hecho", y que la sentencia "no arreglará nada". La dirigente de la formación morada ha hecho hincapié en laque existe tanto dentro de la propia administración como de la sociedad hacia a las, y en concreto en algo tan importante como son las políticas de empleo. "El vicepresidente de la Junta de Andalucía,(Cs), manifestó el lunes que si finalmente hay una sentencia condenatoria en el caso de los ERE, también suponga ", que debió haberlas, si es que las hubo".El presidente de Castilla-La Mancha,, mostró el lunes su "total y absoluta confianza" en los expresidentes andaluces, justo a un día de conocerse el resultado de la sentencia, "independientemente del resultado" de esta.La Fiscalía acusa a los 21 ex altos cargos de defraudartras la supuesta creación de unal margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.Los acusados han sido citados junto a sus procuradores a las 12.00 horas para hacerles entrega de un pen drive con, y una copia del fallo en papel. Los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no estarán presentes, y la sentencia les será entregada uno a uno por una funcionaria.