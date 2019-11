Indígenas brasileños piden en España un cambio de modelo económico y leyes específicas contra el cambio climático

Publicada el 19/11/2019 a las 20:23 Actualizada el 19/11/2019 a las 20:37

Evitar productos que no cumplan con los derechos humanos

Lideres de tribus indígenas brasileñas han reclamado este martes en el Congreso de los Diputados un cambio en el modelo económico del país yque garanticen, entre otras cosas, que no se consumen productos que ayudan a la deforestación de Brasil, a la expulsión de los pueblos indígenas de su territorio y a vulnerar los derechos humanos y de las mujeres, según informa Europa Press.España es la última para de esta iniciativa que ha llevado a esta representación de los pueblos indígenas de Brasil por una veintena de ciudades en 12 países europeos. Bajo el lema "Sangre Indígena, ni una gota más", estos líderes han pedido que no les dejen solos en laCon este lema, reivindican los más de 500 años que llevan luchando contra las diferentes culturas que quieren ocupar su territorio, incluida España, como han recordado en su intervención. La última víctima, según han indicado, ha sido asesinada durante esta gira que están haciendo. "No necesitamos más mártires, necesitamos, han declarado."Muchos nos preguntan si no estamos cansados", explican los líderes, para responder que no se cansan porque luchan "por la justicia y por la libertad". "Nos cansa ver morir a nuestro pueblo, las injusticias, la invasión de nuestros territorios, los ataques a activistas y a líderes, y, han insistido.El llamamiento que han hecho los pueblos indígenas es a los políticos europeos, para que cambien el modelo económico de sus países y para que cada Estado cree "sus propias leyes que garanticen la, que se controle qué productos "causan deforestación", "expulsa a indígenas de sus tierras" o utiliza "mano de obra esclavizada". En este sentido, también proponen que se sancione a las empresas que no cumplan con estos principios o que no tengan transparencia en este sentido.A su juicio, "no se puede permitir" un, es decir, al 5% de la población mundial, que, además, son los responsables de proteger el 82% de la biodiversidad que sigue existiendo en el planeta. Los indígenas han recordado que son ellos los que "garantizan" la biodiversidad de la Tierra con su "modo de vida" y no "porque exista una política activa" en este sentido.. El genocidio se produce con la violencia contra los pueblos y el ecocidio cuando se le niega a estos pueblos su territorio, cuando se contamina sus aguas o se incendian sus bosques", han concluido.