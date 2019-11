La Fiscalía investiga a Monasterio por presunto delito de odio por un acto electoral ante un centro de 'menas' en Sevilla

Publicada el 19/11/2019 a las 12:56 Actualizada el 19/11/2019 a las 12:57

Un partido filonazi puede venir a un barrio sin problemas de convivencia a señalar con el dedo a un grupo de niños en la puerta de su casa solo por su color de piel. Pero si la justicia existe y protege al débil, luego lo paga en los tribunales. Ojalá. pic.twitter.com/GxRThc0rla — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 19, 2019

Vox: "El termómetro de la calle"

La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación contra la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio , por una cuenta de la denuncia que presentó Podemos Andalucía por el acto que protagonizó la dirigente del partido de Santiago Abascal durante la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre a las puertas de un(mena) de la capital hispalense.Fuentes de la Fiscalía de Andalucía han informado a Europa Press de lay han concretado que en caso de que prospere, se tendría que elevar el asunto a la Fiscalía Superior de Madrid dado que Monasterio está aforada.El mismo día en que Monasterio se personó en el referido centro paraque, a su juicio, generan estos menores; la líder andaluza del partido morado, Teresa Rodríguez , anunció la querella que ha admitido el Ministerio Público entendiendo que las expresiones de la dirigente de Vox podrían ser podrían ser constitutivas de undel artículo 510 del Código Penal, solicitando la apertura de diligencias para que se investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias "para el cese de las acciones que violentan la seguridad de los menores".Al anunciar la querella, Rodríguez criticó queque "enfrentarse a un niño que vive solo" y exigió a Vox "que saque sus manos de nuestros niños y nuestras niñas", antes de rechazar que se hable de mena en lugar de menores extranjeros no acompañados "porque así se nos olvidan que son niños solos y no puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño que vive solo" que, además, están bajo la tutela de la Junta, "del pueblo andaluz, son nuestros niños y niñas".Ahora, tras conocerse que la Fiscalía ha abierto una investigación, en su cuenta de Twitter, consultada por Europa Press, la política gaditana afirma que "un partido filonazi puede venir a un barrio sin problemas de convivencia a señalar con el dedo a un grupo de niños en la puerta de su casa. Pero si la justicia existe y protege al débil, luego lo paga en los tribunales. Ojalá".También ha sido preguntado por este asunto el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, en una entrevista en Canal Sur Televisión , recogida por Europa Press, donde ha asegurado que lo que hizo Monasterio con dicho acto fue, asegurando que "si no existe esa queja de los vecinos del barrio, no tiene sentido ir a las puerta del centro a hacer un acto como este".Además,a que el índice de delincuencia de los mena tutelados en centros de la Administración autonómica sea delporque dice que al ser menores, "la mayoría de los casos acaban sin sentencia". "El índice real es el termómetro de los ciudadanos, sin quejas no tendría sentido que fuéramos allí", ha sostenido."Si nos inventáramos el problemaen las localidades donde se vive esta situación", ha recalcado Hernández, que ha puesto como ejemplo el respaldo que obtuvo Vox el 10N en la provincia de Almería, "allí determinada manera de entender la ausencia de políticas de inmigración, donde sufren las consecuencias, nuestro discurso tiene más eco".