Publicada el 19/11/2019 a las 13:20 Actualizada el 19/11/2019 a las 13:55

Situación "surrealista" en el siglo XXI

Con el saco de dormir y "muchas ganas"

La banda de música Despistaos ha animado a los españoles a participar en La Noche Sin Hogar , que se celebrará el próximo 7 de diciembre en el Matadero de Madrid para "poner en ojos de todo el mundo" laEn España se calcula que hayy la. Según ha advertido el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol,en la calle en España, y más de la mitad ha sufrido un delito de odio que puede ir desde "algo tan tonto como que les quiten las zapatillas" hasta "quemarles vivos".Dani, cantante de Despistaos –que actuará en el evento–, ha contado que recientemente visitaron unas instalaciones de Hogar Sí y se le quedó "algo dentro" al conocer las historias de aquellas personas."Siempre había tenido la sensación de que era una lacra que había que esconder y así desaparecía el problema pero es justo lo contrario, se tiene quey, entre todos,como se puede hacer en otros sitios. Es poner voluntad y que las instituciones se mojen. Y la mejor manera es ponerlo en ojos de todo el mundo", ha subrayado el vocalista y guitarrista este martes 19 de noviembre en una rueda de prensa en Madrid.En la presentación del evento han estado presentes los componentes del grupo La La Love y el cantante Isma Romero, que también participarán el 7 de diciembre en La Noche Sin Hogar. Precisamente, Romero ha calificado deque en el. "Vamos a visibilizarlo a través de la música", ha apuntado.Por su parte, Roberto, de La La Love You, ha asegurado que serápasar esa noche de frío en la calle pero ha asegurado a los que asistan que "van a sentir el calor de la gente". Además, ha reivindicado el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española.Asimismo, la periodista Helena Resano ha animado a participar "tirando de térmica y de ilusión" para lanzarEl evento, que se celebra por primera vez en Madrid, tendrá lugar decomo: Nueva York, Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Delhi o Santiago de Chile. A nivel internacional se celebra bajo el nombre The World's Big Sleep Out.En Madrid, los actos programados comenzarán sobrey contará con la. Además, a media noche, se leerá un cuento de buenas noches y a las 6,00 horas del día siguiente se invitará a un desayuno.Los organizadores han indicado que los participantes en esta noche deberán acudiry con un. Además, se les entregará una manta de supervivencia.En el evento también participarán personas de las viviendas de Hogar Sí aunque, tal y como ha dicho el director de la entidad, "van a estar entre la gente y no se va a saber quiénes son". También se proyectaránde personas que estuvieron en la calle y han salido de esta situación.Todas aquellas personas que deseen participar, deben inscribirse en la página web www.lanochesinhogar.org , donde también se pueden hacer donaciones. El 50% de lo recaudado se destinará a uncon Unicef y Malala Foundation y el otro 50% para lasEsto es posible gracias a la colaboración de la Obra Social 'la Caixa' y Pryconsa, además de otras empresas como Deloitte, Inbest y Latham Watkins. Para la comunicación se ha contado con la colaboración de Atresmedia, Ogilvy y Europa Press.