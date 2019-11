El PSOE de Andalucía niega que exista un debate sobre el futuro de Díaz tras los ERE: "Hay total coordinación con Ferraz"

Publicada el 20/11/2019 a las 10:48 Actualizada el 20/11/2019 a las 12:18

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha negado este miércoles que exista un debate abierto en el partido sobre el futuro de Susana Díaz al frente del partido tras la sentencia de la pieza política de los ERE que condena a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros 17 exaltos cargos de la Junta y ha defendido que existe "total coordinación" con la dirección federal del partido en este asunto "y todo lo demás son milongas".

Cornejo se ha pronunciado de este modo en sendas entrevistas en la cadena Ser y Telecinco, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por las informaciones que apuntan la posibilidad de un relevo de Susana Díaz al frente del partido en Andalucía tras la sentencia que ha condenado a sus dos antecesores en la Presidencia de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

"Existe verdadera coordinación, comunicación total y fluida entre la dirección regional y federal. Ayer estuvimos en contacto en todo momento, yo hablé con Ábalos y Susana Díaz habló con Pedro Sánchez. No sé de dónde sale o qué interés puede tener alguno en abrir un debate donde no existe", ha criticado el número dos del PSOE-A, que ha defendido que en el PSOE existe "un proyecto común y un apoyo de ambos en los dos sentidos, desde Andalucía apoyando a la Ejecutiva Federal para que haya un gobierno que dé estabilidad a este país y desde Ferraz con un apoyo al PSOE-A".

En este sentido, Cornejo ha animado a quienes cuestionan la continuidad de Susana Díaz al frente del PSOE-A a "dar la cara" y ha insistido en que "ahora mismo hay cordialidad, comunicación, apoyo mutuo y total coordinación entre Pedro Sánchez, Susana Díaz, la Ejecutiva Regional y la Ejecutiva Federal y todo lo demás son milongas".

Vincular a Sánchez o Díaz con los ERE "no tiene pies ni cabeza"

El dirigente socialista ha rechazado los intentos "sin pies ni cabeza" por vincular a Pedro Sánchez y Susana Díaz con la sentencia de los ERE cuando ninguno ocupaba responsabilidades en la etapa de los hechos juzgados y ha defendido que el secretario de Organización a nivel federal, José Luis Ábalos, quiso dejar claro que "todas las responsabilidades políticas fueron asumidas en su día y no hay nadie en activo relacionado con los ERE" al afirmar que el caso ERE "no es del PSOE" sino de personas que no están ya en el partido.

Tras subrayar que en el PSOE "ya se asumieron todas las responsabilidades políticas y no existe nadie en la vida pública, ni en las instituciones ni en el partido de los que tuvieron algo que ver con el llamado caso de los ERE", Cornejo ha lamentado que este caso se produjese "con un gobierno socialista", ha insistido en defender la "honorabilidad" de Chaves y Griñán, que son personas "honestas".

Cornejo ha asegurado que tiene la "esperanza" de que el Tribunal Supremo "pueda corregir algunas cuestiones" incluidas en la sentencia porque hay expertos que consideran que ha podido existir "injerencia en la separación de poderes". También ha recordado que el Gobierno de Susana Díaz "nada más llegar adoptó todas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de la Intervención" en relación con este asunto y ha rechazado que se pueda hablar que todos los trabajadores beneficiarios de pólizas en el caso ERE sean "allegados al PSOE".



"Susana Díaz comparecerá en los próximos días"

Ante las críticas por el silencio de Susana Díaz tras la sentencia, el 'número dos' del PSOE-A ha garantizado que va a comparecer "en los próximos días" y ha recordado que ya en 2011, como secretaria de Organización del partido, "pidió perdón por los hechos ocurridos por los intrusos y aquellos que se aprovecharon" en el caso ERE, donde ha destacado que también "hay otras personas que actuaron con buena voluntad y buena fe".

Por último, Cornejo ha criticado la declaración institucional del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo tras la sentencia de la pieza política de los ERE cuando "estuvo en los papeles de Bárcenas, cobró sobresueldos, estaba en las listas, el Albondiguilla lo señalaba y no salió entonces a dar explicaciones".



Elorza pide "perdón"

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado del PSE-EE por Vizcaya, Odón Elorza, ha pedido "perdón" a la ciudadanía y cree "urgente" que el próximo Gobierno de coalición de socialistas y Unidas Podemos adopte nuevas medidas anticorrupción.

A su juicio, la resolución judicial, aunque no es firme, "abre un capítulo negro" en el Partido Socialista, que ha tenido una trayectoria "basada en la honestidad", y ha subrayado que "no afecta para nada" a Pedro Sánchez "que no tuvo ninguna responsabilidad política en el periodo de los hechos condenados".

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha afirmado que "no basta con la condena o pedir perdón, sino que hay que expresar de una manera muy firme que nunca más se va a producir este tipo de hechos con esos usos fraudulentos de dineros públicos".

"Corresponde establecer un compromiso para que eso no vuelva a producirse y profundizar en las medidas de regeneración democrática y en el mejor funcionamiento, más transparente, más eficaz y más pegado a la legalidad del conjunto de las administraciones. Esos compromisos corresponde desarrollarlos y plasmarlos al próximo Gobierno de coalición, que espero que supere el examen de la investidura pronto y sea una realidad", ha indicado.

El responsable de la Secretaría de Transparencia ha considerado que sería "una cobardía moral" no hablar de la sentencia que condena por corrupción a importantes ex dirigentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, y por ello, ha querido pedir "perdón" a la ciudadanía.

El dirigente socialista ha recordado que se trata de un caso de corrupción por la concesión de ayudas públicas mediante un sistema fraudulento y por un importe de 680 millones de euros, aunque la resolución judicial concluye que no ha habido enriquecimiento personal de los ex altos cargos socialistas ni financiación alguna del PSOE de Andalucía ni blanqueo de capitales.

Sin comparaciones

Tras destacar que los jueces han determinado que es una trama de corrupción que actuó entre 2000 y 2010, no cree "oportuno entrar en comparaciones con otros casos de corrupción conocidos y juzgados que afectan a otros partidos".

"Por tanto, me lamento y condeno los hechos probados, además de comprometerme a promover la toma de decisiones que permitan avanzar en la regeneración democrática para garantizar un funcionamiento de las instituciones españolas absolutamente respetuoso con la legalidad, no clientelar y eficaz en el uso del dinero público", ha subrayado.

Por ello, cree que es "una tarea urgente a continuar por el próximo gobierno de coalición con la adopción de nuevas medidas para luchar contra la corrupción, medidas en materia de transparencia, códigos éticos, respeto a la separación de poderes, fiscalización de los procedimientos administrativos y procesos de rendición de cuentas".

A su entender, "la dura Sentencia, aunque no sea firme, abre un capítulo negro en la larga historia de un partido socialista caracterizado por su lucha en favor de los intereses generales y de la mayoría social, por su práctica política generalizada basada en la honestidad y por su defensa de los principios democráticos".

En todo caso, ha destacado que "no afecta para nada a Pedro Sánchez, que no tuvo ninguna responsabilidad política en el periodo de los hechos condenados ni relación alguna con el caso". En este sentido, ha apuntado que, tras acceder a la Secretaría General del PSOE, Sánchez acordó, "lo mismo que la dirección del PSOE-A, la depuración de responsabilidades políticas hacia los imputados, produciéndose entonces renuncias a cargos y bajas de militancia".

La continuidad de Susana Díaz dependerá de los militantes andaluces



El PSOE ha señalado este miércoles que la continuidad de la también expresidenta y líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, dependerá de los

Así se ha expresado el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntado si el cargo de Díaz está comprometido por la condena a sus predecesores.

"El futuro de Susana Díaz y del Partido Socialista andaluz lo decidirán los militantes, creo que es la militancia la que tiene que tomar las riendas de las grandes decisiones del partido, respetaremos lo que se decida", ha señalado.

Preguntado si desde Ferraz se podían tomar decisiones al respecto de Susana Díaz, Gil ha insistido en que en Madrid se respetarán las decisiones, procesos y tiempos para la celebración de Congresos, programa y "lo que viene derivado", que adopte Andalucía.