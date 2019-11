Susana Díaz pide perdón a los andaluces por el "bochornoso" 'caso ERE' y justifica que la Junta se retirase de la causa en un informe de los letrados

Publicada el 21/11/2019 a las 13:39 Actualizada el 21/11/2019 a las 14:50

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díazeste jueves por el "bochornoso y lamentable" caso de los ERE, ha defendido que sólo 219 de los 7.000 trabajadores que se beneficiaron de pólizas están en el "foco de la ilegalidad" yde la causa judicial durante su mandato, uno de los argumentos que esgrimen el resto de partidos para solicitar su dimisión porque dificulta la recuperación del dinero defraudado.Díaz ha explicado que los letrados de la Junta desaconsejaron que la Administración estuviera personada en esta causa, en la que estaban procesados los, ya que ponía en riesgo la recuperación del dinero malversado. Es en las otras causas abiertas del caso ERE donde la acusación que ejerce la Junta está haciendo su trabajo."Cuando uno está al frente de cualquier gobierno tiene que tener rigor y pedir perdón si se equivoca.y si no la sabe, informarse", ha señalado refiriéndose a las declaraciones de, líder del PP y presidente del Gobierno andaluz. "Llegó a afirmar que él, para recuperar el dinero, hará lo que digan los servicios jurídicos. El equivalente a la Abogacía del Estado en Andalucía son los letrados de la Junta. Y el Gobierno que yo presidí hizo lo que dijeron los letrados. Además, mintió cuando dijo que nos retiramos de la causa", ha apuntado la expresidenta. Díaz ha mostradode Andalucía cuando ella la presidía. Documentos con fechas y datos que, según ella, avalan su actuación por consejo de los letrados del Gobierno andaluz.Susana Díaz se ha pronunciado así en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de laSexta, según informa Europa Press, en lo que constituyendesde que el martes se conociera la sentencia del caso ERE que condena a sus antecesores en el cargo, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a penas de prisión e inhabilitación junto a otros 17 exaltos cargos de la Junta.La expresidenta de la Junta ha explicado que no ha valorado antes la sentencia porquey ha criticado que el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, "apareciera media hora después de conocerse detrás de un plasma" para hacer una declaración institucional y después "pasearse por los platós faltando a la verdad", ya quebajo su mandato de la causa en el año 2016.Díaz ha relatado quetras conocer la sentencia, "que no esperaban" y acredita que "no se han llevado ni un duro", y ha defendido que ambos "ya asumieron su responsabilidad" con sus dimisiones "mucho antes de que la sentencia viera la luz".

La secretaria general del PSOE-A ha asegurado que cuenta con el "apoyo" del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el que ha hablado varias veces en esta semana, y ha querido dejar claro que ella volverá a optar a liderar el PSOE-A y que también tiene la ilusión y las ganas de volver a optar a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Tras ser preguntada sobre el hecho de que se haya vuelto a abrir el debate sobre su continuidad al frente del PSOE-A después de la sentencia de los ERE, Díaz ha señalado que sabe que hay gente a la que le molesta, sobre todo, en la derecha, que Pedro Sánchez y ella "remen" en la misma dirección. Ha reconocido que incluso eso le puede molestar a algún compañero del PSOE.

Tras indicar que ambos han tenido momentos "difíciles" en sus relaciones, Díaz ha señalado que ahora los dos saben que "nos jugamos mucho más que nosotros" mismos, que es España, Andalucía y el PSOE, y que en cada momento uno tiene que "ser generoso". Ha indicado que esta semana ha hablado "muchas veces" con Sánchez, incluso después de la sentencia del caso ERE, y que éste le ha trasladado todo su "apoyo" a los socialistas andaluces y a ella misma. Ha indicado que Sánchez también cuenta con todo su apoyo.

Sobre su futuro político, ha insistido en que tiene la "ilusión y las ganas" de seguir al frente del PSOE-A, sobre todo, cuando los ciudadanos dieron la victoria al partido en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. En cualquier caso, ha querido dejar claro que, cuando se abra ese proceso, la última palabra la tendrán los militantes andaluces, que son los que eligen. Ha recalcado que ella se va a presentar "con ganas, garra, ilusión y fortaleza", aunque también preparada para "los tirones", y no ha descartado que pueda haber otros candidatos porque así es el PSOE.

Respecto a sus relaciones con la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuyo nombre suele barajarse como posible sucesora al frente del PSOE-A, ha señalado que entre ambas hay una "buena relación" y que ella le reconoce su valía: "Si no pensara que es válida, no la hubiera tenido en mi gobierno".

En cuanto al hecho de que desde los otros partidos se exijan responsabilidades políticas a Sánchez y a ella tras la sentencia del caso ERE, ha señalado que pretender meterlos en este asunto "es algo tan irracional que hace que toda la crítica caiga por su propio peso". Ha insistido en que todos aquellos que intentan situar a Sánchez y a ella en unos hechos en los que no estaban "se desprestigian a sí mismo y pierden toda credibilidad".