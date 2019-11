Varios integrantes de la 'foto de la tortilla' firman un manifiesto de apoyo a Chaves y Griñán tras la condena

Publicada el 21/11/2019 a las 17:40 Actualizada el 21/11/2019 a las 18:09

140 firmas

Varios integrantes de la conocida foto de la tortilla, en la que aparecen un grupo de políticos del PSOE que impulsaron la refundación del partido en los años 70 Manuel Chaves (que también aparece en la citada fotografía) y a José Antonio Griñán , tras su condena por el caso de los ERE. La instantánea fue realizada por Manuel del Valle, que luego sería alcalde de Sevilla.La fotografía fue tomada en los pinares de Puebla del Río (Sevilla) en la primavera de 1974. En ella también aparecen Felipe González y Alfonso Guerra. El que fuera presidente del Gobierno de España durante 14 años aúnde los ERE que condena a Chaves a 9 años de inhabilitación para cargo público y a Grinán a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Guerra no firma el manifiesto de apoyo pero sí ha respaldado de forma pública y rotunda a ambos dirigentes del PSOE. "No se han llevado medio euro a su casa ni a su partido" , ha enfatizado el exvicepresidente del Gobierno.Isabel Pozuelo, actualmente diputada del PSOE; Pablo Juliá, ex director del Centro Andaluz de Fotografía y fotógrafo de El País y José Manuel Amores, socialista que viajó con Chaves al Congreso de Suresnes donde se eligió a Felipe González líder del PSOE en el exilio, posaron para la mítica fotografía y ahoraCarmen Romero, exmujer de Felipe González y exdiputada en el Congreso por el PSOE, que aparece en la foto al lado de Alfonso Guerra,Junto a ella rubrican el texto Luis Yáñez Barnuevo, exdiputado socialista y exsecretario de Estado en uno de los gobiernos de González, y su mujer Carmen Hermosín, exconsejera de la Junta de Andalucía.Además, de Guerra, González y el propio Chaves, los otros integrantes del también llamado 'clan de la tortilla', que, son Juan Antonio Barragán, primer secretario de las Juventudes Socialistas tras la dictadura; Rosa Rodríguez hija del exiliado sindicalista Máximo Rodríguez y María Martín, esposa de Curro Rodríguez que fue senador socialista.Además de los citados, ocho exconsejeros de la Junta de Andalucía bajo gobiernos socialistas han suscrito el manifiesto,a favor de Chaves y Griñán en la que defienden "honestidad y honradez", al punto que ponen "las dos manos en el fuego" por ambos.El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende, "desde el respeto y la confianza en la justicia, la honestidad y la honradez de los presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y Pepe Griñán, tras una sentencia que los condena y que, a nuestro juicio, hace, que ambos han pagado con creces, como otros condenados y condenadas".En la misma línea, sostiene que "Manuel Chaves y Pepe Griñán son personas que han luchado toda su vida por la democracia, la igualdad y el Estado del Bienestar". "Lo hicieron contra el régimen de Franco y lo han hecho cada vez que han tenido responsabilidad y un cargo. Han vivido, y viven, como servidores de la comunidad,, subraya el escrito."No juzgamos ni queremos intervenir en un proceso tan largo y tan penoso que los condenó, en la realidad, hace muchos años, pero sirvan nuestras palabras para reiterar nuestra, añaden los firmantes, que destacan que "nadie como ellos –Chaves y Griñán– han sufrido porque otros hayan abusado de su confianza y cometido delitos contra los que vienen luchando toda su vida". "Hay quien asegura que no se puede poner la mano en el fuego por nadie., concluye el escrito.Entre los firmantes, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez y seis exconsejeros más en diferentes gobiernos socialistas: Luciano Alonso, la ya mencionada Carmen Hermosín, Evangelina Naranjo, Isaías Pérez Saldaña, Manuel Pezzi y Amparo Rubiales. Además suscriben el manifiesto la senadora por Sevilla Nieves Hernández y la exministra y exsecretaria de Organización del PSOE Leire Pajín. También el expresidente de la Diputación de Sevilla y exsecretario provincial del PSOE Luis Navarrete o exdiputados como Isabel Pozuelo o José Martínez Olmo. Al margen del ámbito político también firman el escrito periodistas como Juan Cruz, Mercedes de Pablo y Pilar del Río o el expresidente del Consejo Económico y Social (CES) de España Marcos Peña.