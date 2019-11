Dos procesados por delitos de odio fueron colocados a dedo como principales dirigentes de Vox en Cataluña

Publicada el 22/11/2019 a las 09:47 Actualizada el 22/11/2019 a las 10:50

Los principales responsables de Vox en Cataluña, el presidente, pariente del diputado Ignacio Garriga, y la secretaria-tesorera,, se sentarán en el banquillo acusados de unen las elecciones de 2011, cuando dirigían el partido Plataforma per Catalunya, según informa El País El pasado 2 de octubre, tras la visita de Santiago Abascal a Barcelona, los afiliados a su partido en Cataluña recibieron un correo firmado por el vicesecretario nacional de Organización, Tomás Fernández Ríos, en el que se les comunicaba que, "en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial" de cara a las elecciones del 10 de noviembre . En Barcelona no había una Comisión Gestora sino un. Los nombres de los actuales dirigentes, Juan Garriga y Mónica Lora fueron designados a dedo, por lo queque consideran ilegales.El juzgado de instrucción número 3 de Reus (Tarragona) dictó el pasado 24 de octubre auto de apertura de juicio oral contra Mónica Lora, Joan Garriga y otros 11 antiguos miembros de la cúpula depor un delito de discriminación y provocación al odio en las elecciones municipales de 2011, por la xenófoba campañaque acusaba a los inmigrantes de acaparar puestos de trabajo, recibir subvenciones, no pagar impuestos o tener vínculos con las mafias.