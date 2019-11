José Manuel Villegas: “Soy incapaz de identificar la decisión concreta que desencadenó el mal resultado el 10N”

Publicada el 22/11/2019 a las 10:09 Actualizada el 22/11/2019 a las 11:23

Ciudadanos ponía fin el pasado jueves a la etapa de Albert Rivera con la salida del secretario general,, y del secretario de Comunicación,, que le acompañaron desde la época en que Cs era un partido catalán y que ahora han decidido desligar su futuro del de la formación naranja. Ambos anunciaron que no optarían a formar parte de la nueva Ejecutiva, que será elegida por los afiliados en primarias.Villegas ha señalado este viernes en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que desde la formación que lideraba Albert Rivera tenían claro queEl secretario general de Ciudadanos se ha mostrado crítico con los resultados obtenidos por su partido tras el 10N: "Soy incapaz todavía de decir por qué el resultado fue malo. Cuando pasas de 57 a 10,hubiera mejorado el resultado", ha manifestado. Para Villegas, su candidatura no fue capaz de convencer "en el último momento"de que "íbamos a ser útiles".Respecto a la sucesión en la dirección del partido tras la marcha de su líder, Albert Rivera, Villegas ha apuntado que, para él,. La cabeza de lista por Barcelona y portavoz en el Congreso de los Diputados, que ya ha anunciado su candidatura para tomar las riendas en la nueva etapa de Ciudadanos, se desmarcó el pasado miércoles de la investidura de Sánchez y declaró quey pasa por recabar el apoyo de ERC.Esta es una línea confirmada por Villegas, que este viernes ha explicado en la radio que no van a aceptar "que siga ese mantra de que Sánchez no tiene otra opción.".Sobre su futuro dentro o fuera de la política, el dirigente naranja no ha despejado dudas: "Yo no sé lo que haré.y veremos a ver a qué me dedico a partir de marzo".