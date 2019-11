PSOE y ERC acuerdan los equipos negociadores para desbloquear la investidura

Publicada el 22/11/2019 a las 20:32 Actualizada el 22/11/2019 a las 20:33

encargados de la negociación para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press. La portavoz del PSOE en el Congreso y número dos del partido, Adriana Lastra, y el diputado electo de ERC, Gabriel Rufián, mantuvieron una reunión el jueves en la Cámara Baja en la que se emplazaron a abordar la negociación la semana que viene.En esas conversaciones se ha dado forma a los equipos negociadores y según avanza Nació Digital y confirman las mismas fuentes conocedoras, por parte de los socialistas están la propia, el secretario de organización del PSC,, y el tercer miembro será o el secretario del organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones,, o la vicepresidenta del Gobierno en funciones,Por parte de los republicanos, el equipo estará formado por, la portavoz y secretaria general adjunta de ERC,, y el presidente del Consell Nacional del partido,, que fue el número 2 de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía.

ERC ya ha manifestado que su posición inicial es el 'no' a la investidura, aunque se abren a modificar su postura si hay un acuerdo para impulsar una mesa de negociación para abordar el conflicto en Cataluña que sea entre iguales, sin condiciones para que se pueda hablar de cualquier tema, fijando un calendario y unas garantías para cumplir los acuerdos que se tomen. El lunes los republicanos consultarán a sus bases sobre si avalan o no la investidura de Sánchez sin un acuerdo previo para crear esta mesa de negociación: '¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?', reza la pregunta que el partido someterá a votación.



Por su parte,, aunque la cúpula del PSOE insiste en la premisa de abordar el conflicto con Cataluña desde la "ley y el diálogo", por este orden.Ambas formaciones se reunieron por primera vez la semana pasada y Rufián trasladó a Lastra que votarán que 'no' a la investidura mientras, aunque se emplazaron a seguir manteniendo contactos. Así, ambas partes se han emplazado a continuar negociando ya con sus equipos la semana que viene, después de la consulta que los republicanos realizarán el lunes.