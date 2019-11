El PNV defenderá en el Parlamento un estatus para que Euskadi se autogobierne y decida "libremente" su futuro

Publicada el 24/11/2019 a las 14:15 Actualizada el 24/11/2019 a las 14:45

El presidente del EBB del PNV , ha afirmado que su formación defenderá en el Parlamento vasco un estatus para queAdemás, espera que se pueda llegar a un acuerdo en el País Vasco, para pactarlo después en Madrid y en Bruselas, según informa Europa Press. Ortuzar ha intervenido este mediodía en un acto político en Sukarrieta (Vizcaya), en la conmemoración del 116 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, que ha estado precedido de una ofrenda floral y una misa en recuerdo del fundador del partido.En su alocución, el líder jeltzale ha aludido a la, el proceso para un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi, para advertir de las "muchas cosas contradictorias y confusas" que se están oyendo y leyendo estos días.Tras pedir tranquilidad a los militantes del PNV reunidos en el acto, porque "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", les ha asegurado que el PNV va a defender en ese foro, "como en todos los demás y como ha hecho siempre,, para decidir libremente su futuro y para mantener intactos todos los derechos que nos corresponden como Pueblo en virtud de nuestra historia".En ese sentido, ha expresado su deseo de que en este tema también sean capaces de generar un acuerdo "lo más amplio posible,", y poder seguir así su camino hacia el proyecto de "Euskadi Nación Europea". "Una Euskadi cada vez más libre, cada vez más justa, cada vez más próspera", ha expresado.Respecto a la gobernabilidad en el Estado, el dirigente del PNV ha reiterado su apuesta por la "mayoría de la pluralidad política y territorial, la que dio lugar a la moción de censura", y ha anunciado que"Solo pedimos a los demás que hagan lo mismo.. Los problemas, que los hay, no se solucionan ni desaparecen porque se niegue que existan. Es evidente que hay una crisis institucional en el Estado español, una crisis que tiene especial incidencia en el modelo territorial y en el encaje plurinacional", ha manifestado.Por ello, ha considerado "evidente" que el Estado necesita reformas y, algunas de ellas, "profundas". "Y es evidente que el panorama político es más plural que nunca. Aceptemos que esto es así y pongámonos manos a la obra", ha agregado.Según ha indicado, Pedro Sánchez tiene la ", por lo que tiene que hacer todo lo que esté en su mano para favorecer el entendimiento". "De ahí que le pidamos apertura y generosidad, pero el resto también debemos asumir con valentía esta tarea planteando posiciones realistas, posibles, exigiendo con proporcionalidad", ha relatado.Tras reconocer las "muchas dificultades, ya que la coyuntura política no ayuda", ha apuntado queque, "trabajándola, puede dar muchos frutos". "Aprovechemos esta oportunidad porque, por el contrario, el fracaso de este proceso podría traer consigo, si esto termina en un entendimiento exclusivamente entre los que se denominan constitucionalistas", ha advertido.Por otra parte, ha denunciado, formación que ha llegado a pedir la ilegalización del PNV , para lamentar que han dejado que el partido de Santiago Abascal "campara a sus anchas y que pudiera estar y decir en todos los sitios lo que le daba la gana" durante la campaña electoral, "unos, porque están atados a ellos con pactos más o menos confesables, y otros, porque creían que podría venirles bien para debilitar a sus oponentes", y ahora "todos se tiran de los pelos,".Para evitar que, ha instado a establecer un "cordón democrático en torno al neofranquismo y al autoritarismo que es Vox". Para ello, ha propuesto al resto de formaciones políticas que el partido de Santiago Abascal ", más allá, lógicamente, de sus derechos como electos".Para conseguir este objetivo, ha explicado que, anulando su capacidad de condicionar las políticas públicas y la acción de gobiernos o ayuntamientos. En el caso de los gobiernos autonómicos y ayuntamientos que dependen hoy de acuerdos entre el PP y Vox, ha propuesto que las fuerzas políticas de la oposición en esos lugares establezcan con el PP. A su vez, ha solicitado al PP que renuncie a apoyarse en la ultraderecha "bien para gobernar, bien para hacer oposición".. Si no lo hacemos, terminará instalándose en el sistema democrático con el único objetivo de cargárselo. Primero serán las autonomías, luego las lenguas nacionales, luego los derechos civiles de mujeres y hombres, hasta volver a llevarnos al franquismo. Y no puede ser", ha advertido.Por último, se ha referido a la negociación de losque llevan a cabo el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el Gobierno Vasco. "¡Ojalá que salgan!, para dar estabilidad y confianza a la gente, ahora que parece que puede venir algún nubarrón que otro de la actividad comercial internacional", ha exclamado.