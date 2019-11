Casado subraya su 'no' a un Gobierno de Sánchez: "Represento a un partido que no puede ser humillado"

Publicada el 25/11/2019 a las 13:08 Actualizada el 25/11/2019 a las 13:49

Violencia de género

"Pedro Sánchez ya ha elegido y Pedro Sánchez ha quemado sus naves". Con esta frase insistió el líder del PP, Pablo Casado, en su negativa a facilitar que el líder de los socialistas sea investido presidente. Da igual la fórmula: Gobierno de coalición o abstención. El Partido Popular no estará en ninguno de esos dos escenarios, según recalcó Casado. No obstante, el PSOE sí podrá encontrar al PP si busca pactos de Estado para dar estabilidad a la legislatura. Los mismos pactos, insistió, que ha ofrecido a Sánchez desde que llegó a la presidencia del PP a finales de julio de 2018. Así lo puso de manifiesto en el acto institucional de la Comunidad de Madrid con motivo del día contra la, mantuvo Casado volviendo a hablar de "cordón sanitario" de los socialistas contra el PP. En este sentido, recordó que la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, va a incluir al PP en la ronda de consultas parlamentarios con aquellos partidos con los que quiere pactar. "Como con Bildu", destacó.Según aseguró el líder del principal partido de la oposición, todavía está esperando la respuesta a la llamada que hizo a Pedro Sánchez en la noche electoral. "Quince días", dijo."Una gran coalición es cuando dos soluciones se unen para resolver un problema. En este caso, después de lo que he explicado, Pedro Sánchez es el problema y que el Partido Popular le hiciera presidente sería hacer presidente a un problema, sostuvo. "El PP no puede ser cómplice de una negociación en la que se ponga en almoneda el orden constitucional y el sistema de la Transición; nuestra responsabilidad es ser alternativa a este Gobierno", añadió."Deberíamos exigirle que diera una explicación, y ya de paso, ponderar qué responsabilidad tiene cada partido", añadió. Tres son los asuntos, a juicio de Casado, sobre los que Sánchez debe dar explicaciones. A saber: su acuerdo con Unidas Podemos, sus negociaciones con ERC y la sentencia de los ERE.Casado había arrancado su intervención considerando que la violencia de género es una "cuestión de Estado en la que todos deberíamos ir juntos", y subrayando que durante el Gobierno del PP se logró aglutinar a todos los partidos en torno alEn un momento en el que los pactos de su partido con Vox contaminan este discurso, abogó por "seguir poniendo presupuesto encima de la mesa para proteger a las víctimas de violencia de género" y persistir en estaEl jefe de los conservadores trasladó su solidaridad a las familias de las víctimas: