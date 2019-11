Almeida y Villacís dicen que estudiarán la moción del PSOE para reprobar formalmente a Ortega Smith

Publicada el 26/11/2019 a las 13:07 Actualizada el 26/11/2019 a las 13:23

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís,en el Consistorio, Javier Ortega Smith, que pide el PSOE.Los socialistas han registrado unaen el Pleno a causa de la "falta de respeto a las víctimas de la violencia de género (de Ortega) y por sus reiterados boicots a cada acto que ha organizado el Ayuntamiento en su recuerdo".Buscan con la moción de urgencia, a debatir mañana, que el Pleno inste a Vox a "manteniendo una actitud de respeto a las víctimas de la violencia de género y a los derechos de las mujeres".El Martínez-Almeida ha hecho mención a que el Reglamento del Pleno "pide que haya urgencia y". "No tenemos una posición preconcebida, lo estudiaremos desde el punto de vista formal como de fondo", ha expresado.Además,, que fue "socio de investidura de personas que en la legislatura anterior se iban del pleno para no tener que votary la Transición, y entonces el PSOE no hizo nada".En este punto ha indicado que ni la izquierda ni el PSOE están, pues son "los que quieren pactar con Bildu y ERC". "Tenemos que estudiarlo, pero hay que pensar si concurre o no esa urgencia, y no queremos hacer un posicionamiento aventurado", ha vuelto a señalar.Misma línea ha seguido Villacís, quien ha reconocido que, pues "lo suyo habría sido una propuesta, porque en la urgencia lo primero que se vota no es la proposición, sino la urgencia". "Si lo quieren hacer viable que hubiesen utilizado otro canal", ha expresado.La dirigente de Ciudadanos ha indicado que la moción se valorará una vez haya sido vista, y que, puesto que "esa conducta es reprobable, uno no puede soltar un mitin delante de víctimas; tiene plenos, congreso, mítines, calle, tiene todos los foros, es inaceptable y poco humano".Sobre la polémica surgida ayer tras el acto por el Día contra la violencia de género, Almeida ha indicado, tal y como ya hiciera ayer, quepara que no vuelva a haber en la capital "ni un asesinato". "Esto no quiere decir que tengamos que romper un pacto de gobierno, puesque uno de extrema izquierda como en la legislatura anterior", ha espetado.Ha recordado que el PP es "tributario de ese Pacto de Estado contra violencia de género, acordado por unanimidad salvo por Unidas Podemos". "No suscribió el Pacto de Estado, pero como tiene esa superioridad moral que se arroga,", ha concluido.