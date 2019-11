El Ayuntamiento de Madrid justifica la retirada de placas de republicanos fusilados en la Almudena en que va hacer un memorial de ambos bandos

Publicada el 26/11/2019 a las 09:14 Actualizada el 26/11/2019 a las 09:53

Al retirar las placas con los nombres de los 3.000 ejecutados en La Almudena, PP, Cs y Vox intentan conseguir lo que el franquismo no pudo: borrar de la memoria todo vestigio de los represaliados.



Frente a esta derecha vergonzosa #DignidadYMemoria. pic.twitter.com/xlAAgRhkQM — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 25, 2019

Manifestaciones frente a Cibeles

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha procedido aque fueron colocadas antes de su paralización con el objetivo de "unificar el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos" durante la Guerra Civil en cumplimiento de lo dictado por el Comisionado de la Memoria Histórica.Fuentes municipales han informado a Europa Press de que ya se frenó la instalación del memorial en homenaje a los fusilados entre 1939 y 1945 de La Almudena "" puesto que "el monumento que se había planeado por el anterior equipo de Gobierno no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el Comisionado y era contrario a sus recomendaciones".En este punto han incidido en que el Comisionado recomendaba. Ahora se va a unificar "el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos"."Para evitar, en aras de una mayor pacificación social, la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros, una sociedad democrática tiene, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista", afirmaba el Comisionado.Justo este miércoles 26 de noviembre en el Pleno de Cibeles una comparecencia solicitada por el edil socialista Ramón Silva requerirá al equipo de Gobierno por este Memorial. Silva ya ha mostrado su rechazo a esta medida a través de las redes sociales. "Los ultras ganan.en el Memorial del Cementerio del Este", ha manifestado a través de Twitter.En términos similares y también desde su cuenta de Twitter se ha pronunciado el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones,frente "a esta derecha vergonzosa".Misma vía ha utilizado la edil de Más Madrid Esther Gómez, quien. "Los familiares de los fusilados en el cementerio del Este tuvieron que esperar 80 años por un Memorial. Hoy, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid del PP y Cs, con el apoyo de Vox, vuelve a reabrir sus heridas arrancando los nombres de sus seres queridos. Vergüenza y pena", ha lanzado.Esta medida ha provocado que tanto Izquierda Unida como colectivos de memoria históricapuesto que a su juicio "la derecha del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a insultar a las víctimas del franquismo"."El tripartito de la extrema derecha muestra de esta forma su verdadera naturaleza reaccionaria. No me cabe la menor duda de que detrás de esta vejación a las víctimas del franquismo está. Un peaje pagado con la memoria de quienes dieron sus vidas por defender la democracia y la justicia social en nuestro país", ha manifestado quien fuera responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, durante el mandato de Manuela Carmena.Asimismo ha prometido, y mientras tanto llevarán su memoria "en las luchas en defensa de los servicios públicos de la ciudad de Madrid".