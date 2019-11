Publicada el 26/11/2019 a las 18:09 Actualizada el 26/11/2019 a las 18:42

La dirección del Partido Popular trasladó este martes alde forma oficial lo que desde hace unos días llevan sosteniendo en público: no habrá "cordón sanitario" a Vox por parte de los conservadores.Así lo puso de manifiesto el secretario general del PP,, en una reunión que mantuvo en las dependencias del Congreso de los Diputados con la portavoz de los socialistas,. El encuentro y su contenido han sido confirmados por laYa la semana pasada, desde Zagreb (Croacia), Pablo Casado aseguró que no estaba en su intención vetar acomo el PSOE está haciendo con ellos desde la noche electoral del 10N. En la misma comparecencia dejó claro que su partido no iba a contribuir a que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Pero aseguró que sí podrá contar con ellos para llegar a pactos puntuales a lo largo de la legislatura.Los socialistas, insisten en Génova, no contarán con la complicidad de Casado. Hasta la fecha, el PP no se ha sentado con la extrema derecha para negociar la posibilidad de facilitar su presencia en el órgano de gobierno de la Cámara. Tampoco con Ciudadanos, formación que, sin pactar previamente con otros partidos, no podrían sentarse en este órgano parlamentarioLa idea de PSOE y de Unidas Podemos es la de aislar a la extrema derecha de la Mesa del Congreso y de los órganos de dirección de las comisiones parlamentarias. Tras esta estrategia, los conservadores ven el intento de los socialistas dey los "independentistas" para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno.La constitución de las Cortes, con la configuración de las mesas de Congreso y Senado , será la próxima semana, concretamente, el martes 3 de diciembre.