Publicada el 26/11/2019 a las 13:26 Actualizada el 26/11/2019 a las 13:56

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha querido dejar claro este martes que, si el PSOE no acepta el compromiso de crear una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat sobre Cataluña, con un calendario para ello, los trece diputados de su formación votarán en contra de la investidura de Pedro Sánchez, haciendo imposible que prospere.

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha explicado que hay una fase de negociación diálogo previa a la investidura, que es la que deben protagonizar el PSOE y ERC, como partidos ganadores en el conjunto de España y en Cataluña, para enmarcar el diálogo sobre lo que denomina "el conflicto político inequívoco" de Cataluña.

Y después de la investidura, a su juicio, debe abrirse una mesa de diálogo institucional entre los dos Gobiernos para buscar una solución. Pero si el PSOE no se compromete a este segundo proceso y no se fija un calendario para ello, no habrá investidura ni diálogo entre gobiernos.