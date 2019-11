Nueve detenidos en una nueva fase de la 'Operación Oikos' por amaños en el fútbol

Publicada el 26/11/2019 a las 12:21 Actualizada el 26/11/2019 a las 13:24

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca ha ordenado este martes la Operación Oikos por el amaño en partidos de fútbol. En concreto, se investigapor parte de un club de fútbol con el fin de jugar el play off de ascenso a la Primera División de la Liga Española, según informa Europa Press.Fuentes policiales han señalado que, aunque este martes se han practicado nueve, entre ellos varios jugadores en activo. Según ha adelantado El País , entre los arrestados se encuentran, que actualmente forma parte de la plantilla del Real Zaragoza, en la Segunda División, e, exjugador del Deportivo de La Coruña que ya fue detenido en mayo en la primera fase de la operación.La investigación llevó el pasado mes de mayo a la detención de los exfutbolistas Carlos Aranda y Raúl Bravo, a los que se consideraque arrancó con el Huesca-Nàstic jugado en mayo de 2018.En un comunicado, la Policía Nacional ha explicado que esta segunda faseen unas diligencias secretas del juzgado de Huesca. Los arrestados están investigados por su presunta implicación en los delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales.Durante la primera fase de la operación, llevada a cabo el pasado mes de mayo, los agentes hallaron varias hojas manuscritas que recogía "una operativa de recaudación, reparto, devolución yde la Segunda División de Fútbol de la Liga Española".Tras el análisis de la documentación, los investigadores han constatado, según la Policía –que no especifica nombres–, "que un club de fútboltras la victoria de éstos en un partido celebrado en el mes de junio del año 2017, con la finalidad de facilitar su ascenso a la última plaza de play-off de ascenso a la Primera División de Fútbol"."Para realizar el pago, diferentes personas físicas y jurídicas relacionadas directa e indirectamente con el club, generando una deuda en el club con estos 'prestamistas' que fue amortizada en los meses siguientes a su entrega", concluye el comunicado de la Policía Nacional. Fuentes policiales apuntan a que el Huesca orquestó una prima al Reus para que venciera al Real Zaragoza en el play off de ascenso a Primera División en 2018.Según los informes policiales a los que tuvo acceso Europa Press,para convenir resultados que luego propiciaban ganancias en apuestas. Las pesquisas policiales se iniciaron con una denuncia del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ante la Fiscalía Provincial de Huesca a raíz del Huesca-Nàstic de la temporada pasada.